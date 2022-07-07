想擁有帥氣十足Top Gun腕錶 可到昌興珠寶選購

【洛杉磯 訊】巨星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)在 主演的新片Top Gun： Maverick (捍衛戰士：獨行俠)中，率領一眾演員親自上陣駕駛 F-18 戰鬥機，影迷們直呼過癮。而該片演員們配戴的IWC萬國錶飛行員系列「Top Gun」海軍空戰部隊腕錶，再次吸引了群眾目光。

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沙夫豪森IWC萬國錶致力於打造優質高級腕錶，成為國際腕錶領域的頂尖品牌。飛行員系列「Top Gun」 海軍空戰部隊計時腕錶，備受歡迎。在駕駛F-18等高難度超音速噴氣戰機時，飛行員要承受高G力。此外，由於航空母艦暴露在潮濕、含鹽的海洋空氣中，而且任務期限長，給予人員和材料造成巨大壓力。Top Gun 腕錶採用堅固、耐腐蝕的陶瓷和鈦金屬等材質製成，專為美國海軍噴氣戰機飛行員研製。

IWC萬國錶為此經典腕錶搭載69000型自製機芯。除了計時功能，IWC萬國錶69380型自製機芯還配有日期和星期顯示。黑色錶盤上6點鐘位置的紅色小秒針顯得格外醒目。錶殼以防反光黑色氧化鋯陶瓷製造，錶背為鈦金屬材質，刻有「TOP GUN」字樣。旋入式錶冠，防水性能達 6 巴抗壓值。 腕錶以黑色織物錶帶固定於腕間。

昌興珠寶開業52年，代理世界名錶百達翡麗、寶璣、伯爵﹑Harry Winston﹑Omega、Hearts on Fire、Bvlgari、Chanel、鑽石、翡翠、南洋珠、名牌千足黃金、男士珠寶等。昌興親切店員提供專業意見，更有名師駐店，專修名錶，更換各種電池。

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