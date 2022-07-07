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Chick-fil-A 連續8年 美國最受歡迎餐廳

劉柏江

洛杉磯訊】根據美國顧客滿意度指數（ACSI），Chick-fil-A 連續八年保持美國最受歡迎餐廳的地位。

調查發現，美國人對快餐店的滿意度在去年下降了 2.6%，得分為 76 分。與此同時，從 2021 年起，全方位服務餐廳的得分保持在 80 分。

ACSI 近日發布了2021-2022年的年度餐廳調查。儘管今年快餐的受歡迎程度有所下降，但 Chick-fil-A 仍保持 83 分，這是 ACSI 餐廳調查中的最高分。

繼 Chick-fil-A 在快餐類別之後，三明治連鎖店 Jimmy John's 和「所有其他」快餐連鎖店今年得分79。達美樂（Domino's）和肯德基（KFC）均獲得 78 分，而四家連鎖店：Chipotle、Panera、必勝客（Pizza Hut）和星巴克（Starbucks）均獲得 77 分。

Chick-fil-A 的代表在一份聲明中表示：「我們對這項調查的結果感到榮幸，感謝客戶選擇 Chick-fil-A。」

「ACSI 餐廳調查2021-2022」是根據 2021年4月至2022年3月期間，對2萬零143名顧客的採訪編制的。（劉柏江譯）

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