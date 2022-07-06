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美國太子牌威州花旗參茶 進駐台灣好市多

【洛杉磯訊】
太子牌威州原枝花旗參茶包，成分純粹無參雜。
太子牌威州原枝花旗參茶包，成分純粹無參雜。

Costco(好市多)銷售越來越多華人熟悉的品牌，美國「太子牌」多年來是Costco選定唯一的花旗參品牌，太子牌原枝威州花旗參茶，今夏強勢進駐台灣的Costco，全台好市多的14門市均可買到。

Costco對入駐品牌挑選嚴格，對品質要求極高，太子牌憑藉多項認證及品牌商譽，從眾多品牌中脫穎而出，也因此除了跨足全美東美西超過100家好市多門店及官網外，現在更是橫越大西洋來到台灣好市多。

太子牌選用品質最好而又純正的美國威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參，均經過威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會更特別授權美國太子牌，可在包裝上使用其「老鷹商標」，此商標即為威州參的產地認證。

所有太子牌花旗參產品更是經過第三方實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準、及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。太子牌從種植、生產到包裝，嚴格的把關與對品質近乎苛求，獲得消費者信任，近40年裡一直是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一是人參多醣，有調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨隨蛋白，進而強化免疫力、降低疲勞；另一個有效活性成分就是人參皂甙(Ginsenosides)。是一種複雜的化合物，能提升細胞活性，改善血液循環並強化中樞神經系統，減少體內自由基含量，抑制身體組織炎症。在這後疫情時代，方便好用即沖即飲的太子牌原枝威州花旗參茶包，成分純粹無摻雜（見圖），是不少注重健康人士之選擇。

食補養生只需要花一點心思，除了沖熱水飲用外，花旗參茶包料理的方法多多，除了最常見的人參雞湯，還有各種料理，例如：可以運用原枝花旗參茶包，搭配太子牌有機普洱茶，加入八角和雞蛋慢煮，解燥補元氣、清香撲鼻的花旗參茶葉蛋就完成囉。

想了解更多關於太子牌花旗參茶包於Costco各門市資訊，可以去電美國太子行800-732-2328、或瀏覽太子行網站popus.com、及臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。

Costco 好市多 威斯康辛州

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