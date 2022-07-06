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王牙科綜合醫院 暑假優惠中

【洛杉磯訊】

王牙科綜合醫院夏季優惠中。該院成立於1983年，院長王克正（見圖，吳鴻鈞攝）在美國執醫近40年，臨床經驗豐富，專精治療過程降低疼痛，造福許多怕痛的病患。王院長訓練新醫師，也觀察臨床趨勢，他注意許多人因擔心疫情因而耽誤牙齒保健，衍生許多牙病，他呼籲讀者盡速到牙科進行檢查。他認為牙齒是自己的好，植牙只是恢復牙齒的一個選項，不能取代真牙，正確的牙齒治療應該是整體評估。

王克正表示真牙有牙周韌帶，具有抗側方咬合及傳導減壓的作用，是植平牙無法取代的。每年王牙科都救起很多牙醫師要拔掉的牙齒，部分病人受洗腦，以為植牙就一了百了，但他在臨床上觀察到有些病患植牙才是問題的開始，植牙衍生新的牙齒症候群包括引發牙周病、植牙體鬆動，掉落，發炎，紅腫，化膿，口臭，植牙牙冠破掉，植牙體斷掉造成感染風險，傷到神經，暫時或永久麻痹，敗血症，鼻竇炎，蜂窩組織炎等等都可能損害全身健康。

他以一個新病患的實際病例詳細說明。該病患在一家牙科拔除左上臼牙後引發紅腫疼痛，2週未癒前來求診。王牙科先做全口X光檢查了解全況，發現前牙醫拔牙造成傷口太大，無法癒合，因此疼痛。另外前牙醫建議植牙來補充拔牙後的空洞。王院長認為用不用植牙，也不用活動假牙、固定牙冠或牙橋，利用矯正即可彌補空洞。接著發現病患的上門牙有縫，甚不美觀，病患曾嘗試矯正，但合攏後不久又分開，前牙醫只好做一個牙齒鑲片將牙縫遮掩花了5、6千元。王院長仔細檢查後發現是門牙上層的繋帶造成移位，用微手術調整繫帶切除配合矯正牙齒即可終身合攏，從此放心開懷笑。再來看到病患左下顎牙齒有一顆己抽神經，殘留牙齒薄如蛋殼一咬就碎。前牙醫建議拔掉旁邊的智齒，王院長指出，正常狀況沒有對合的智齒應該拔除、但因為旁邊的殘留牙齒危險，智齒應該保留做為矯正及牙橋後備。王牙科一次矯正上下所有問題一勞永逸，省了許多醫療費用，病患非常滿意。

王克正認為植牙是異體植入身體內，身體應儘量少接受外來異體，也許將來發現免疫力會因此影響，或更多的未知副作用。固定或活動假牙是穿戴式裝置，經歷長期驗證有效。許多病人因活動假牙、固定牙冠或牙橋失敗而喪失信心。其實失敗的主因在於醫師的知識與能力。

詳情可電洽626-572-7211，地址1408 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel。

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