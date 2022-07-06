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凱悅門窗 生產安裝 提供 一條龍服務

陳俊材

洛杉磯訊】凱悅門窗（CR Windows & Doors）是美國西海岸最大的門窗生產廠家之一，從型材生產、到府安裝提供一條龍服務。廠房180,000呎，日產量高達3,000 樘。

凱悅門窗所有的系列Platinum、Bellagio、Venetian都通過美國建材公會AAMA認證，同時也是多家美國大型上市公司建築商指定選用的產品，凱悅門窗最新開發了受市場追捧的純黑色雙面系列、和移動式紗門。

凱悅門窗產品完全使用節能環保材料，保護地球維護生活品質。產品擁有Energy Star驗證以及符合加州Title 24標準。他們的門窗製作材質不但有一定的保證，在設計方面，更提供雙重防盜、隔音隔熱的效果，並擁有令人滿意的高效率和高品質的服務。

凱悅門窗歡迎參觀選購，地址1224 Santa Anita Ave., #D, South El Monte, CA ，聯繫方式626-579-5899或TXT Message到909-636-5093，也可以加官方微信號：凱悅門窗（中文）或（英文）CRWINDOWS，或上網 www.greenworldwindows.com。

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