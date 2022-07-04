我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

現代汽車IONIQ 5 入選消費者指南最佳首選大獎

吳鴻鈞

【洛杉磯訊】2022年消費者指南（Consumer Guide)對20個類別的150多款新車進行評估，現代汽車有六款獲消費者指南最佳首選大獎。

其中現代汽車全新的IONIQ 5全電動休旅車因其超過三百哩的行駛距離、平衡的駕駛性能，以及內外造型設計，而被列入消費者指南2022年度最佳受選大獎。入選的車輛除了提供安全及可靠的行駛性能之外，還具備消費者想要的功能與選擇。可至http://consumerguide.com/best-buys/查詢完整入選名單。

消費者指南總編Tom Appel表示，IONIQ 5融合了前衛的造型與日常生活的實用性，並表明了現代汽車對電車市場的重視。

入選最佳首選大獎的六款現代車型為：（1） 緊湊型跨界電動休旅車首選2022現代IONIQ 5。（2） 中型跨界休旅車首選2022現代Palisade。（3）中型跨界休旅車首選2022現代Santa Fe。（4） 微型跨界休旅車首選2022 Kona。 （5）微型跨界休旅車首選2022 Venue。（6） 微型跨界轎車首選2022 Accent。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示，IONIQ 5是在最佳首選大獎投票截止日期之後才推出的，但在測試過IONIQ 5之後，消費者指南非常清楚IONIQ 5是市面上最好的電車之一。

消費者指南自1967年以來持續發布了對新車、二手車，以及卡車的權威並客觀的評論，提供了對於將近一千五百款新車與二手車的專業且公正的評估，以及中肯的購車建議和有見地的評論文章。消費者指南位於伊利諾州Morton Grove，並由Publications International Ltd.出版。http://consumerguide.com/best-buys/。

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多信息。

圖為消費者指南最佳首選大獎標誌、及榮獲最多大獎品牌標誌。

汽車 休旅 二手車

上一則

吳程遠力拚連任聖蓋博市議員 趙美心背書

下一則

洛城新語╱反思愛國主義的意義

延伸閱讀

現代電動車熱賣 急追Tesla

現代電動車熱賣 急追Tesla
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
喬州豪擲1860萬購地 吸引大企業進駐

喬州豪擲1860萬購地 吸引大企業進駐
現代汽車IONIQ 5全電動休旅車入選消費者指南®2022最佳首選大獎

現代汽車IONIQ 5全電動休旅車入選消費者指南®2022最佳首選大獎
現代汽車 連續13年獲顧客忠誠度第一排名

現代汽車 連續13年獲顧客忠誠度第一排名
現代汽車在美首座電動車組裝廠 落腳喬州Ellabell

現代汽車在美首座電動車組裝廠 落腳喬州Ellabell

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請