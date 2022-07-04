現代汽車IONIQ 5 入選消費者指南最佳首選大獎

【洛杉磯訊】2022年消費者指南（Consumer Guide)對20個類別的150多款新車進行評估，現代汽車 有六款獲消費者指南最佳首選大獎。

其中現代汽車全新的IONIQ 5全電動休旅 車因其超過三百哩的行駛距離、平衡的駕駛性能，以及內外造型設計，而被列入消費者指南2022年度最佳受選大獎。入選的車輛除了提供安全及可靠的行駛性能之外，還具備消費者想要的功能與選擇。可至http://consumerguide.com/best-buys/查詢完整入選名單。

消費者指南總編Tom Appel表示，IONIQ 5融合了前衛的造型與日常生活的實用性，並表明了現代汽車對電車市場的重視。

入選最佳首選大獎的六款現代車型為：（1） 緊湊型跨界電動休旅車首選2022現代IONIQ 5。（2） 中型跨界休旅車首選2022現代Palisade。（3）中型跨界休旅車首選2022現代Santa Fe。（4） 微型跨界休旅車首選2022 Kona。 （5）微型跨界休旅車首選2022 Venue。（6） 微型跨界轎車首選2022 Accent。

北美現代汽車產品計畫總監Ricky Lao表示，IONIQ 5是在最佳首選大獎投票截止日期之後才推出的，但在測試過IONIQ 5之後，消費者指南非常清楚IONIQ 5是市面上最好的電車之一。

消費者指南自1967年以來持續發布了對新車、二手車 ，以及卡車的權威並客觀的評論，提供了對於將近一千五百款新車與二手車的專業且公正的評估，以及中肯的購車建議和有見地的評論文章。消費者指南位於伊利諾州Morton Grove，並由Publications International Ltd.出版。http://consumerguide.com/best-buys/。

北美現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2021年820家經銷商在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多信息。

圖為消費者指南最佳首選大獎標誌、及榮獲最多大獎品牌標誌。