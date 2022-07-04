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人工植牙好處多 金氏牙科植牙特價中

柳香淑

鑽石吧訊】金氏牙科（Oh Kim's Dental ）植牙特價持續中。金氏牙科表示，人工植牙好處多，讓缺牙患者多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的，為現代科技的一大貢獻。

金氏牙科是最早進入華人社區的植牙中心之一，經驗豐富，近20年來成功植牙3萬多例。診所環境好，設備先進，醫療團隊陣容強，多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求。多間診療室專門用於植牙，根管治療，一般牙科等。

診所擁有最先進CGF、AFG植牙技術，及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE， 3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。

金氏牙科(Oh kim's Dental)由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師、及多名醫師駐診，金院長有20多年豐富的臨床經驗，美國主流及韓國社區認証植牙醫師。美國植牙學會會員，美國牙醫學會會員，加州牙醫學會會員。

Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。在牙醫領域，他們不斷追求醫術的進步，同時不計成本引進高科技醫療儀器，讓植牙的過程更嚴謹。如果健康允許，建議植牙，植牙因置入人工牙根，用起來非常穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

金氏牙科在鑽石吧及喜瑞都均有診所，中文諮詢可洽April，鑽石吧診所電話909-594-7999，地址在3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar。喜瑞都診所電話562-860-7999，地址在12204 Artesia Blvd, Artesia (近Norwalk)。

鑽石吧 手術 醫學

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