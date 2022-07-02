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加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

郭淑敏

【洛杉磯訊】由西部州科學安全審查工作組、美國疾病控制中心（CDC）、美國兒科學會和聯邦食品藥品管理局（FDA）所作出的推薦，通過緊急使用授權（EUA）為最小6個月的兒童，接種輝瑞及莫德納COVID-19疫苗

日前，加州衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士、及加州公共衛生部（CDPH）部長兼州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士，發表聯合聲明表示支持。

聲明中說：為滿6個月的兒童接種疫苗是預防COVID-19的重要工具，並確保我們的社區現在可以為全家防禦這個致命病毒。同其他常規兒童疫苗一樣，我們建議滿6個月的嬰兒與兒童完成他們初始針劑的接種，並按時接種包括COVID-19疫苗在內的所有被推薦的兒童疫苗。

儘管青少年兒童都恢復的快，但是與Delta變種時期相比，因COVID-19而住院的4歲以下兒童人數在Omicron變種激增時高了5倍，並且每五個因COVID-19住院的兒童中就有一人需進入重症監護室治療。COVID-19已經成為兒童的五大死因之一，而疫苗則可以避免這些死亡的發生。研究表明為孩子接種疫苗是為他們預防COVID-19最嚴重後果的安全方法，其中就包括住院、長期COVID、兒童多系統炎症綜合征（MIS-C）及死亡。

涉及成千上萬嬰兒及滿6個月幼兒的臨床實驗有力的證明：COVID-19疫苗在這個人群中是安全、有效的。

此項授權將把6個月至4歲大的兒童納入輝瑞疫苗的接種資格範圍之內（5-17歲現已有資格），且6個月至17歲的青少年兒童均可接種莫德納疫苗。

與加州的SMARTER 計劃一致，州政府在運作方面，已經可以立即開始為年滿6個月的嬰幼兒接種疫苗。查找疫苗，可訪問myturn.ca.gov或去電1-833-422-4255。家長們也可向孩子的保健服務提供者諮詢，或訪問Vaccinate All 58，從而進一步瞭解詳情。

疫苗 加州 莫德納

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