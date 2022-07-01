安卓國慶特惠 第十代電視盒$169

中華數碼推出新到智能6K電視機頂盒採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、歐洲和世界盃足球 直播。，可以七天回看。

百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機盒內有卡拉OK，免費點唱中英文YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。

無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。新推機型配有混音和雙高音質雙喇叭,附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓 電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。

選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元。機器重約6磅，機器附帶充電池，在野外可使用4小時，也可以用於電視機的輔助音響，效果跟 Boss Sound Bar 差不多。

夏季到，中華數碼也推出分體空調格力和大松安裝特價。冷暖兩用、安靜、省電、冷復蓋率比其他品牌高。因廠家會調價和運費上漲、可以盡早安裝。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固。歡迎參觀展示廳，地址8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA，聯繫電話626-382-9694。