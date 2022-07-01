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蘭利老人中心乒乓錦標賽 圓滿落幕

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】為豐富長者的生活，促進身心健康，日前蒙特利公園市的蘭利老人中心舉辦了2022年乒乓錦標賽，吸引了40多名乒乓球愛好者參加比賽（見圖）。

乒乓球是集力量、速度、柔韌和耐力素質為一體的球類運動，對老年人的反應和平衡有很好的鍛煉作用。打乒乓球有益身體健康，既可以鍛鍊心肺功能，又可以鍛鍊手眼協調能力。乒乓還能幫助排解日常生活中的不良情緒，是一項令人身心愉悅的體育運動。蘭利老人中心舉辦此次乒乓球比賽，旨在豐富老年人的文體生活，提高健身意識，「乒」出風采。

此次比賽得到了仁濟社區醫療中心的支持。仁濟社區醫療中心的工作人員表示，很高興有機會再次支持蘭利老人中心乒乓友誼賽，鼓勵老年人積極參與健身運動。仁濟團隊希望能為社區多盡一分力，為乒乓球愛好者提供交流經驗、切磋球技的平臺，幫助凝聚社區力量。

比賽當天，參賽選手精神飽滿，身手矯健。賽場上，隊員們互相鼓勵，配合默契。他們滿腔熱情地投入比賽，使賽場上充滿了緊張、激烈、友好、互助的氣氛。老年球友們不畏強手、勇於拼搏，精湛的球技博得觀眾陣陣喝彩。據瞭解，他們平時都熱愛乒乓球，以球會友，強身健體，一有時間就會約上球友一起到蘭利老人中心比上一場。但由於疫情原因，球友們許久未能相聚。

如今疫情暫緩，他們又能一同並肩作戰。參賽選手們表示，這次比賽能否得到名次並不重要，重要的是他們可以重聚，繼續交流切磋。

老人中心 健身 疫情

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