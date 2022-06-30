大莊家 2022年再度獲AAA四項優質評級獎項

【洛杉磯 訊】大莊家賭場度假村 (Pechanga Resort Casino)再度獲2022年AAA四項優質評級獎項，包括蟬聯四鑽評級：豪華酒店客房賭場度假村、招牌餐廳，以及在質檢上獲兩項最佳表現獎的房務及清潔、泳池及設施。

80多年以來，AAA協會的專業質檢員，每年都會針對整個北美超過5萬9千家酒店及餐廳進行全方位的調查檢驗，以確定每家酒店及餐廳的評級。該評級體系的等級由三鑽到五鑽。在全部三萬餘家參與評級的酒店住宿中，僅有4.8 % 最終能夠在四鑽級名單榜上有名。而在餐廳部份，全部 29,000家有資格參與AAA評級的餐廳中，最終獲四鑽的僅佔2.9個百分點。質檢員均是在未經事先通知的情況下抵達，並以普通客人身分進行檢驗工作。

在評鑑指南中，酒店及餐廳須符合嚴格的清潔度、舒適度及酒店管理標準，方可獲得資格參與AAA鑽石評級計劃，而更高等級的卓越表現可獲頒三鑽、四鑽及五鑽評級。大莊家賭場度假村以擁有1,100間豪華酒店客房的賭場度假村，連續第21年獲四鑽評級榮譽，同時，大莊家的「Great Oak」牛排屋是連續第11年獲此榮耀。

自2002年開業以來，「大莊家」每年均獲評四鑽級酒店，亦是河濱縣目前僅有14家擁有AAA四鑽評級酒店的其中之一。「Great Oak」牛排屋則是Temecula地區唯一獲選四鑽評級的餐廳。

大莊家賭場度假村總經理Tjeerd Brink 表示，21年來蟬聯獲評為四鑽級酒店，顯示客人十分滿意大莊家的優質服務。

此外，大莊家以卓越的客房管理以及4.5英畝超大型豪華組合泳池「The Cove」，獲得了AAA兩項「最佳質檢獎」，這是根據清潔度以及在各項設施條件上，度假村在眾酒店中排名前25%。

獲得四鑽評級的酒店住宿須具備精緻、時尚 、高端的物理屬性；以及廣泛而周到的便利設施，還有高規格的酒店管理、貼心服務及對細節的注重。受評的餐廳須具備的準則是，特色高雅美食 ，在優質用膳的環境氣氛中，提供良好的進餐服務。

「大莊家賭場度假村」是全美最大規模的度假村及賭場之一，「大莊家壽司清酒節」將於7月9日盛大舉行。大莊家電話(877) 711-2946，網址 www.pechanga.com，地址是 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA。