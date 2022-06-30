Zojirushi 推介 電磁加熱電飯煲

【好萊塢 訊 】日本首屈一指的廚房電器製造商 Zojirushi ，日前在位於好萊塢Japan House ，舉辦了該品牌最先進的電飯煲 - 新型壓力感應加熱 (IH) 電磁加熱電飯煲 (NW-JEC10/18) 新聞發佈會。

此新型壓力感應加熱電磁加熱電飯煲，不僅以其時尚的全新現代外觀脫穎而出，更內涵一些目前最先進的烹飪科技。精密日本製造，結合自動加壓、人工智能 、優質對流、卓越的 IH 技術、以及貴鉑塗層鍍鐵內鍋於一身，炊煮完美米飯，同時根據用戶的喜好學習如何製作米飯。 Pressure IH 有兩種尺寸（5.5 和 10 杯），建議零售價分別為 830 美元和 885 美元。

該公司總裁 Tatsu Yamasaki 表示，此電飯煲硬件結合了壓力和電磁加熱，加上軟件中的人工智能，使這款電飯煲可以與各個類別的許多智能產品相媲美。象印將始終為每個級別提供電飯煲，只要想把煮飯提升到另一層次，象印也已為消費者準備好所需的產品。

現場的演示中，知名厨師Hiroko Shimbo，用新型電飯煲完美煮出的壽司飯，教大家如何做手捲。

新產品可以利用 7 種加壓設定，煮出不同口感的米飯如壽司飯、更硬、偏硬、正常、偏軟、更軟、糙米。全新「My Rice」菜單設定 ，在炊煮完畢後，有 49 種方式回饋米飯炊煮成果，而電飯煲會對煮飯的流程進行細微改變，直到完全符合用戶的喜好。

有關 Zojirushi 產品系列的更多信息，可電Zojirushi 美國公司 800-733-6270或訪問 www.zojirushi.com。