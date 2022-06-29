不受疫情影響 僑福地產創佳績 表揚傑出經紀

【洛杉磯 訊】僑福公司（Coldwell Banker George Realty)2021年成績亮麗，總裁甘敏良(Peter Kam) ，執行長甘淑梅，地產開發部副總裁James周，特別表揚傑出經紀（見圖、吳鴻鈞攝），並感謝全體經紀的努力，在歷經兩年多的疫情 影響，房源稀少情況下，仍然再創佳績。

甘總裁表示， 2021年僑福地產有27位經紀榮獲Coldwell Banker獎項，同時僑福地產連續25年獲Coldwell Banker Chairman Circle的榮譽。2021年許多經紀利用公司的進修課程自我提升，進軍商業地產，令人欣喜。

他又說面臨疫情的挑戰，房源短缺，地產開發部加快腳步，己完成多個建案。商業地產受疫情影響，但該公司經紀協助業主轉型，開創新商機。近來房貸利率漲，但房價降溫，仍是自住投資 的時機。

這次表揚的頂尖地產經紀都在公司服務多年包括：商業國際銀牌獎（Commercial Awards International Silver Award ）Shumei Kam，商業國際銅牌獎 （International Bronze Award ）Nick Borrelli。

國際傑出社團獎Shumei Kam。國際總裁傑出獎 Nick Borrelli。國際總裁精英獎 Gary Lee、Sophia Chou、Nina Hsu、Andy Huynh。國際總裁獎Steve Hayashi、Amy Wang、Xenia Chao、Alice Chu。國際鑽石獎Alma Aguilar、Teresa Choi、David Shin、Sunshine Coyle-Pardo、Frank Quintanilla、Winnie Tang。國際銀牌獎Rita Chao、George Hsiao、Sookie Huskey、Cathy Wang、Yolando Orzo、Cindy Phan、Lily Yun。

僑福地產表示，提供業主及經紀的物業、有大量媒體及網站曝光機會，並有大量資訊及專業經理、培訓師等支援團隊，是專業經紀的良好歸屬，有關詳情可洽僑福地產626-457-2350。