不受疫情影響 僑福地產創佳績 表揚傑出經紀
【洛杉磯訊】僑福公司（Coldwell Banker George Realty)2021年成績亮麗，總裁甘敏良(Peter Kam) ，執行長甘淑梅，地產開發部副總裁James周，特別表揚傑出經紀（見圖、吳鴻鈞攝），並感謝全體經紀的努力，在歷經兩年多的疫情影響，房源稀少情況下，仍然再創佳績。
甘總裁表示， 2021年僑福地產有27位經紀榮獲Coldwell Banker獎項，同時僑福地產連續25年獲Coldwell Banker Chairman Circle的榮譽。2021年許多經紀利用公司的進修課程自我提升，進軍商業地產，令人欣喜。
他又說面臨疫情的挑戰，房源短缺，地產開發部加快腳步，己完成多個建案。商業地產受疫情影響，但該公司經紀協助業主轉型，開創新商機。近來房貸利率漲，但房價降溫，仍是自住投資的時機。
這次表揚的頂尖地產經紀都在公司服務多年包括：商業國際銀牌獎（Commercial Awards International Silver Award ）Shumei Kam，商業國際銅牌獎 （International Bronze Award ）Nick Borrelli。
國際傑出社團獎Shumei Kam。國際總裁傑出獎 Nick Borrelli。國際總裁精英獎 Gary Lee、Sophia Chou、Nina Hsu、Andy Huynh。國際總裁獎Steve Hayashi、Amy Wang、Xenia Chao、Alice Chu。國際鑽石獎Alma Aguilar、Teresa Choi、David Shin、Sunshine Coyle-Pardo、Frank Quintanilla、Winnie Tang。國際銀牌獎Rita Chao、George Hsiao、Sookie Huskey、Cathy Wang、Yolando Orzo、Cindy Phan、Lily Yun。
僑福地產表示，提供業主及經紀的物業、有大量媒體及網站曝光機會，並有大量資訊及專業經理、培訓師等支援團隊，是專業經紀的良好歸屬，有關詳情可洽僑福地產626-457-2350。
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