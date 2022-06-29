佛蘭克林高中/UCI歐文分校合作課程 首屆畢業典禮

【爾灣 訊】佛蘭克林高中(Franklin Academy)和加大歐文分校(Division of Continuing Education)合作的Early College課程，為首屆畢業生安排了一場隆重的高中畢業典禮（見圖）。到場祝賀的來賓有國會議員參選人前州眾議員鮑爾，橙縣 教育局副局長威廉博士，橙縣郡長瓦格納辦公室外聯主任莎佳，森林湖市市長斯科特，以及爾灣市議員凱羅助理迪派克等。此次典禮由加大歐文分校副院長吉布森、和國際項目部林主任及其團隊策劃主持。

畢業典禮在加大歐文分校副院長的致辭中拉開序幕，兩位優秀畢業生代表發言，回顧了在加州大學 歐文分校多姿的學習時光及夢想。佛蘭克林高中創辦人魏昕送給畢業生們「學會吃苦，勇於承擔風險」的金玉良言。森林湖市長斯科特也為優秀學子頒發了「卓越畢業生獎」。

加大歐文分校佛蘭克林高中合作的Early College課程，具競爭優勢。Early College 課程可以接受來自美國和世界各地的高中生，提供更強的學術競爭。所有課程將在加大歐文分校校園進行，學生共用UCI大學和富蘭克林高中的師資；提供密集的大學水準學術英語準備，豐富的AP和榮譽課程，通識高中文憑課程，滿足並超越申請加州大學體系（UCs）所要求的 「A-G」入學要求；依照學生能力可以直接在UCI修大學學分課。畢業時學生們可以帶著相關學分申請所有加州大學和其他各州的美國名校。學分數量不設上限， 豐富的課外活動包括全球青少年領袖實習項目、佛蘭克林科研實習項目、多種多樣的社團等側重於學術和社會服務，緊貼UC申請系統中小作文的相關主題的課外活動。

Early College課程學生可以尊享UCI豐富的校園資源並參與推薦的義工機會和學生俱樂部及組織，為學生提供更有深度的背景提升機會。參加Early College 課程的學生需年滿15周歲，初中成績80%，並提前進行英語語言測試。

更多詳情可上網查詢 https://ip.ce.uci.edu/programs/star/undergraduate/earlycollege，或電郵[email protected] 或 [email protected] 。