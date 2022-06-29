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美國首都教育學院 為國際留學生發I-20

柳香淑

【洛杉磯訊】美國首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，可為國際留學生發I-20， 提高學習與留學之路。

該學院的蒙特梭利幼教師資證照課程，開始招生，凡具基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。課程特色：是父母良好的育兒啟蒙課程，實用豐富有趣；由20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，學員英文進步快；輔助雙語教材，提高通過率；是經濟實用的留學與實習經歷；小型創業兼顧事業與家庭，學院協助開業輔導與教室環境規劃；有上百家幼兒機構高薪聘用持有蒙特梭利認證的教師；課程可抵最多24個幼教學分與15個碩士學分；北美精英講師、線上線下並進；證照全球認可；修課彈性，可在職進修。中文輔助教材，可提高英文水準。

有學員表示，最初懷著好奇的心態去參觀的首都教育學院的教室，當被帶進教室的那一瞬間，看到佈滿了各種各樣，擺序有條的教具，真的大開眼界，原來小朋友的學習方法可以這麼有趣，這麼多種多樣，當時就毫不猶豫報了課程。

在學習期間不但學會了如何在生活區，感官區，語言區，數學區，文化區不同的教學區去引領和開導，激發小朋友的學習興趣和成長中的發展，而且還提高了自己的英文水準。

首都教育學院洽詢電話626-593-6988，或微信pennyyang63，地址13791 Roswell Ave #E，Chino。 email：[email protected]

教育局 學區 微信

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