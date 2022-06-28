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長榮航空 獲APEX評選東亞最佳航空三大獎項

【洛杉磯訊】長榮航空獲APEX評選東亞最佳航空等三大獎項肯定。

全球知名航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association) 日前在愛爾蘭都柏林舉行頒獎典禮，長榮航空再次獲得乘客評選「東亞最佳航空Best Overall Airline in Eastern Asia」、和 「全球最佳客艙服務Best Cabin Service」，並得到協會認證「全球五星航空公司Five Star Global Airlines」 等三大獎項。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎及協會認證，是針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班的乘客，以全球及區域等類別舉辦評比，項目包含客艙舒適度、客艙服務、機上餐飲、機上娛樂和機上網路，填寫問卷調查結果提供專業的外部審核公司查驗。

長榮航空自2018年開始，四度被評為「全球五星航空」、蟬連兩屆「東亞最佳航空」，今年也榮獲「全球最佳客艙服務」的肯定

長榮航空表示，他們在疫情期間未停下腳步，持續精進服務措施及執行嚴謹的防疫作為，並努力在兩者之間取得平衡點。而近來環保意識升起，長榮航空也致力朝向2050淨零碳排的目標邁進，積極迎接疫後的旅遊生態。

為提供更安心優質的搭機體驗，凡是搭乘7月1日以後出發航班的旅客，皆可於班機起飛前21天內，登入行程管理查詢機上菜單及飲品，其中皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及部分航線豪華經濟艙的旅客，更可於查看菜單後直接預訂主餐，旅客也可先選擇不需用餐，長榮航空將依此調整當日航餐的種類及數量，從而減少食材浪費。然而餐點準備需保留作業時間，故訂餐服務會於班機起飛前24小時截止。

此外，因應近年興盛的Podcast熱潮，機上娛樂系統也將於7月新增Podcast，提供多元化的選擇，首先推出「CAREhER」的亞太高階女性的領導力共學平台，提供各領域的優秀女性專訪；「聽天下：天下雜誌」精選天下雜誌精闢觀點，聚焦財經、國際趨勢的優質新聞、訪談與評論；「闖天下：天下雜誌」內容提供人才多元觀點，未來也將陸續導入更多類別的優質節目。

長榮航空表示，長榮為提供旅客更便利與個人化的服務，利用數位科技讓旅客從行前到機場及機上，都能降低與人員的接觸風險，並打造安心舒適的客艙環境。未來也會持續秉持ESG精神，與旅客一起善用資源並減少能源消耗，共同為地球永續發展盡一份心力。

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