要求銷售酒水行業接受強制培訓法案 7/1生效

【洛杉磯 訊】從7月1日起，加州 任何銷售酒類的商家，都必須要求其服務員及經理，接受責任飲料服務（Responsible Beverage Service，即RBS）培訓，並在7月1日起的60天內，獲得加州酒精飲料管控局的認証。

現任律師及亞凱迪亞 市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.），特別就加州議會第1121號法案（AB1221）要求，做出專業法律分析。

加州酒精飲料管控局通常被簡稱為「ABC」，是加州政府負責管理酒精飲料的相關機構。任何負責提供酒水的酒精服務員或經理，從2022年7月開始，任何持有「ABC營業執照」的ABC被許可方，都需要在入職後60天內，讓其員工接受RBS的培訓及相關認証。這包括但不限於：餐館、酒吧、快速休閑餐廳、品酒室（包括場外銷售點）、酒店和體育場。

一旦酒精服務員成功完成培訓和考試，他們的認証有效期為3年。認証必須在到期前更新才能持續有效。

「ABC營業場所許可証」是指授予商家在持有許可証的場所，為顧客提供酒精服務的特權許可証。

根據AB-1221的定義，酒精服務人員包括從事以下任何一項工作的人:（1）為了提供酒精飲料服務或進入ABC的營業場所，而檢查客戶身份（2） 為顧客點酒（3） 為顧客倒酒精飲料或（4）為顧客提供含酒精飲料。

酒水經理是指在ABC許可場所對酒精服務人員進行培訓、直接雇用或監督的任何人，或培訓酒精服務員如何在ABC許可証的要求下，為顧客提供酒水消費的任何人。

要在加州酒精飲料管控局註冊為酒水服務員（包括酒水服務的管理人員），將需要在RBS網站上創建一個帳戶。在RBS網站上創建帳戶後，將需要選擇並完成服務註冊單。註冊過程需要繳納3美元的費用。

一個城市或縣可以有更嚴格的規則來增加更多的培訓。AB 1221為要提供的 RBS 培訓類型（面對面和在線，以及至少提供英語和西班牙語）、認証頻率（3 年）以及必須參加 RBS 的人員設定了標准培訓。市和縣可以應用額外的法令進一步支持 AB-1221，但不會取代該法案中定義的標准。可諮詢地方城市或縣政府，以了解其他要求。

鄭博仁律師提醒，根據AB1221，RBS培訓必須在今年 7 月 1 日後的 60 天內，完成，且幾乎沒有例外。所有提供酒精飲料的員工和經理，建議必須盡快參加該課程。更多關於勞資方面的法律問題，歡迎去電鄭博仁聯合律師事務所中文專線626-570-8888或[email protected]，登錄網站www.pprclaw.com 諮詢，及歡迎訂閱鄭博仁律師的法律頻道。