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手持無線智能點餐及刷卡機 享三百元返利

郭淑敏

【洛杉磯訊】聯信商務（ Alliance Bankcard Services）推出Postron餐廳點餐POS系統，支持掃碼點餐，提供無線智能刷卡機，新用戶可享300元返利，以舊換新優惠更多。優惠詳情可電聯信商務，及預約免費演示（Demo）。諮詢電話800-503-6222，或上網www.goabsi.com。地址 13300 Crossroads Pkwy N, suite #400, City of Industry。

聯信商務擁有20年從業經驗，在全美擁有上萬客戶。主打的Postron餐廳點餐POS系統，適合各類快餐店，堂食餐廳，酒吧，咖啡館，冷飲店，餐車等。客人掃描二維碼即可在手機上點餐，後廚即時接收訂單，自助點餐的模式既能為餐廳節約人力，又能減少錯誤，提高客人滿意度。服務人員無線手持智能點餐及刷卡設備，可在露台、餐車、夜市等地，完成點單和收款，支持各類信用卡和手機感應支付。一台完成點單，刷卡，列印，隨身便攜，提高效能，提升翻桌率。

新一代POS管理系統均基於雲端存儲技術，商家可隨時通過個人智慧手機、電腦等設備訪問雲端後臺，自主添加、修改產品信息，管理庫存，查看銷售記錄，設置打折規則等。後台還提供簡明直觀的即時資料報表，包括銷量、交易額、優惠券使用情況等。對連鎖店産品信息、銷售數據進行整合，一台終端就能掌握全國乃至全球各地的分店。

聯信商務無論從事何種行業，經營規模大小，他們都能為客戶提供一站式客制化服務，解決POS系統和刷卡，幫助商家輕鬆完成收款結賬，讓客人滿意而歸。他們有三大優勢：(1) 支付問題解決方案。提供多元一體的支付終端和配套服務，滿足客戶的需要，價格公道實惠。(2) 智能POS系統。基於雲存儲技術的新一代點餐 - 零售管理系統，有效提升工作效率和營業收入。(3) 完善的客戶服務。專業的技術支持和客服團隊，為客戶提供全天候服務，及時解決疑難問題。

聯信商務整合多種POS設備，打造下單-支付閉環。收據打印機、刷卡機、廚房顯示系統等硬件聯動配合，形成完整的管理系統，讓下單、結算更高效，數據分析、會員計劃、進銷存管理等功能，讓營業額更上一層樓。

聯信商務有訓練有素的客服團隊，會幫助商家完成PCI安全認證，保障信用卡信息安全。幫助處理客戶刷卡賴賬問題，幫助培訓員工，完成POS系統基本設置，普及刷卡安全知識，讓你和團隊在短時間內掌握POS系統基本操作方法、和刷卡操作規範，使開店和管理更輕鬆。

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