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保心安藥油 蘇氏藥業美國總代理

【洛杉磯訊】近二十年來，美國蘇氏藥業公司一直向世界各地的客戶，提供優質的東西方藥物，讓人們保持健康。

工作玩耍和年齡的增長對身體有很大的影響，時不時感到酸痛是很自然的；因此許多家庭中都備有保心安藥油（見圖），僅限外用的保心安藥油，可以治療所有輕微的疼痛，暫時緩解與簡單背痛、關節炎、扭傷、拉傷和瘀傷相關的肌肉和關節的輕微疼痛；暈車引起的輕度頭痛和頭暈；與支氣管咳嗽相關的胸部不適；輕度腹痛和寒冷引起的不適；與昆蟲叮咬有關的瘙癢等。

對偶爾會出現輕微疼痛和肌肉疼痛的運動愛好，保心安藥油也是好朋友。如果在訓練或鍛煉後使用，它也是好選擇。與常規藥丸或處方藥不同，保心安藥油可直接緩解身體受影響的部位，而不必擔心常規藥物可能對消化系統和胃產生影響。其獨特配方僅含有薄荷油、肉桂油、龍血、黃芩、甘草等天然成分。

保心安藥油的特點︰ 有助於緩解肌肉酸痛 、緩解背痛、關節炎、扭傷、勞損瘀傷 ；有助於緩解頸部肩部疼痛 、緩解腫脹、發熱和發炎的肌肉撕裂或拉傷的疼痛 ；非常有效地緩解疼痛因熱而加劇的慢性肌腱炎。

在使用方面， 成人和 2 歲及以上的兒童每天塗抹在患處不超過 3 至 4 次；2 歲以下兒童請勿使用，需諮詢醫生。

保心安藥油在全美各大超市、中西藥房、蔘茸行及禮品店均有代售。如有任何查詢，可洽美國總代理蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。

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