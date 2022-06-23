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美國亞洲旅行社 推出暑期各項國內外旅遊

【洛杉磯訊】暑假剛開始，現正是全家旅遊的好季節，夏威夷更是旅遊方便的熱門選擇。

夏威夷群島是由許多島嶼所組成，有歐胡島、夏威夷島、茂宜島、可愛島，著名景點有威威基海灘、珍珠港，還有侏羅紀公園拍攝場景。除了陽光與沙灘及各式水上活動、潛水活動外，夏威夷群島也有豐富的火山地貌，多樣化的熱氣植物種類。

美國亞洲旅行社（America Asia Travel Center）現正推出多個旅遊團，有夏威夷、美國境內、加拿大墨西哥、和歐洲等各旅行團供旅客們選擇。

一、夏威夷系列團：夏威夷大島莫納凱亞雪山（華人獨家專業旅遊登頂特許證），夏威夷歐胡系列1-3島 4-7天，大島/歐胡島/茂宜島2-3島豪華6-7天、 夏威夷大島精華遊 1天、 和夏威夷大島環全島火山國家公園深度遊3-4天。

二、巴士團/黃石公園：優勝美地、舊金山、1號公路、17哩灣、丹麥城4天；大峽谷、羚羊峽谷、馬蹄灣、布萊斯峽谷、拉斯維加斯4天。還有：黃石公園5/7天巴士遊；深度黃石-總統巨石6/7天飛機團（丹佛遊，鹽湖城出）；黃石公園-總統巨石，巴士+飛機7/8天團。

三、美東/加拿大/墨西哥旅遊：美東經典豪華六天遊（紐約、費城、華盛頓、尼加拉瓜大瀑布、波士頓）；溫哥華4天市區觀光；加拿大洛磯山脈班英、冰原5-6天遊；加拿大洛磯山脈精彩系列3-5天遊（卡加利出發）；墨西哥瑪雅文化坎昆粉紅湖 5/6天遊。

四、阿拉斯加極光團。

五、歐洲旅遊：土耳其精華10天；瑞士火車/雪山深度之旅11天；以色列-約旦 聖地之旅 12天；義大利深度旅遊 11天；杜拜豪華八天；土耳其深度之旅10天。

美國亞洲旅行社始創於1981年，在加州註冊成立。1986年購入旅遊巴士，是當時唯一擁有大型豪華旅遊巴士的華人旅遊公司。他們不斷精心設計國內外豪華旅行團，滿足旅客及旅遊同業的需求。目前美國亞洲旅行社總員工70多人，每年服務旅客近十萬人次，公司擁有豪華大、中、小型車輛，每部車輛均附有1000萬美元責任保險。他們所聘用的司機及維修員均經過嚴格挑選；每位導遊均精通國、粵、英語， 經驗豐富照顧每位旅客的需求。

美國亞洲旅行社除了代理各大航空公司國內外特價機票外，也提供大中小巴士出租。蒙市總公司電話626-571-2988 ，地址117 E.Garvey Ave. Monterey Park。亞凱迪亞 626-821-1986 ，爾灣 949-559-8088， 羅蘭岡 626-810-4388 ，聖地牙哥888-854-1577。更多資訊可上網www.americaasia.com 。

夏威夷 加拿大 墨西哥

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