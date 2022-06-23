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6/24全民保險 商業/勞工/醫療 線上保險講座

洛杉磯訊

成立公司當老闆，責任與財產風險都會增加，雇主必須要有哪些保險才能規避風險，避免官司訴訟？ 全民保險6月24日舉辦線上講座，由資深保險專家幫助雇主挑選適合的商業、勞工、團體醫療保險

全民保險表示，當個人成立公司後，為避免公司遭遇官司訴訟造成龐大理賠，或遇到天災人禍造成財產損失，企業主需要為自己購買「商業保險」保障自己與公司財產。商業保險一般指的是企業主保險，包含責任險與財產險的綜合保障。商業責任險涵蓋範圍繁多，包括：因公司業務或商品造成的人身傷害或財產損失；客戶拜訪企業時受傷的醫療費用；因誣告、書面誹謗、造謠、不當驅逐、侵犯個人隱私等而造成的名譽損害；廣告損害，例如公司的廣告侵犯版權，甚至也包含了租賃產物因火災、雷擊或爆炸等造成的損壞。而商業財產保險，則涵蓋了企業本身擁有的建築物、設備、工具、庫存或放置在公司的個人財產等遭受損失後的補償。

當雇主聘請至少一位員工時，根據加州勞工法，雇主需要幫員工購買「勞工保險」，若員工不幸在工作期間受傷或因工作內容造成生病時，勞工保險可提供員工殘疾福利、持續護理的費用、身故理賠金或喪葬費，另外也可以幫雇主補發錯失的薪資。即使員工在家上班，雇主也必須要提供勞工保險。

除此之外，美國生活最常需要用到的保險就是「醫療保險」，隨著奧巴馬健保的推廣，醫療保險的保費也逐年上漲，醫療保險的支出已成為家庭開支中極大的一部分。據統計，在美國一個四口之家每月平均醫療保險費用高達1千506美元。 因此員工也會將公司是否提供醫療保險福利、以及福利的好壞視為是否選擇此公司的因素之一。除此之外，團體醫療保險可選擇的保險公司更廣泛，醫生的選擇更多，同時有更多計畫可供選擇。雇主為員工提供醫療保險，保費不僅可以抵公司所得，更可以留住好員工。

全民保險24日舉辦線上講座，為老闆們一一解答以上各類保險問題。 電話報名626-873-1618，在線報名https://bit.ly/3QkLzoA

全民保險表示，他們的每位客服人員秉持愛心、細心、耐心、誠意、善意，協助客戶購買保險、申請理賠及帳單問題等售後服務。服務項目包含個人或團體健康保險，汽車房屋保險，商業保險，各類雨傘險。 完整的保險資訊，可二網www.anyinsurances.com， 可直接在網上或洽詢各分公司的服務專員，協助你瞭解各項保險福利內容、保費及申請保險的所有手續。 羅蘭岡總公司電話626-363-2228，地址17506 Colima Road，#201，Rowland Heights。 爾灣分公司電話949-943-1789，地址980 Roosevelt，#200A，Irvine。

醫療保險 勞工 福利

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