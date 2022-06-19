今夏必備時尚單品推薦

夏季精品店泳裝指南：

從卡普里島的海灘到聖何塞德爾卡波的游泳 池，泳裝季節已經正式開始，它的是歡快的極簡主義氛圍。華麗的印花位於正面和中心，包括花卉、動物斑點和條紋等主題。將素色西裝留在家中，選擇系帶、束帶和荷葉邊、彩虹色面料和單肩帶和腰帶等處理方法。剪裁是主要趨勢之一，它反映在Pattie連體褲中。

Zimmermann的新款泳裝中。範思哲（Versace）的全新夏季糖果色系列La Vacanza始終是迷人泳裝的首選，充滿活力和快樂的色調。極簡主義美學並不止於此。配套的披肩、長衫、束腰外衣、闊腿褲和其他罩衫旨在讓您輕鬆地從水上運動到陸地上。

在男士奢華泳裝中，字母 組合和徽標要麼無處不在，要麼在Balenciaga的腰帶上和Dolce&Gabbana的側面被用作裝飾。男士系列中最環保產品之一是由Re-Nylon製成的長褲，這種Prada沙灘裝面料由海洋中收集的再生塑料製成。

夏日趣處：ADIDAS X GUCCI COLLABORATION AT SOUTH COAST PLAZA

即日起至6月30日，限時展示

電話：714.557.9600

由創意總監亞歷山德羅·米歇爾設計阿迪達斯x古馳（Adidas x Gucci），將兩家的徽章的徽章融合在一起。該系列擴充套件了在T臺上首次亮相的服裝街頭服飾作品，帶有一系列運動靈感的作品，以與展會相同的萬花筒美學為特色。在adidas x Gucci系列中，阿迪達斯三葉草和三條條紋，都是街頭服飾的代名詞，與互鎖G、Horsebit、Web和GG字母組合帆布混合，橫跨成衣和配件。

夏季大手提包LARGE TOTES

本季不可或缺的手提包由編織的拉菲亞、棉花、亞麻、黃麻和其他輕質材料設計，然後用皮革和黃銅五金裝飾。Furla的海灘靈感中等條紋，Moynat的全身字母組合印花，Mulberry帆布上的明亮皮革管道，以及Hammett低調的色塊，非常適合與夏季微風的中性亞麻和孔眼連衣裙搭配。

流行彩色鮮豔涼鞋

吊帶高跟涼鞋是那些溫暖的夜晚的夏季主食。今年，它們採用了「看我的」色調，包括大膽的海洋和天空靈感藍色。挑選鮮豔的顏色，從涼鞋迷你潮流中進行選擇：Gianvito Rossi的透明肩帶，Jimmy Choo的鏈條口音，Christian Louboutin的絲綢圍巾包裹，以及Stuart Weitzman的彩虹飾面和平臺高跟鞋。

遮陽桶帽

今年夏天，水桶帽和它們的小邊表親斗篷沒有褪色的跡象，而是用拉菲草等材料重新想象，保持涼爽。如果是波西米亞式的，Miu Miu和Loewe用彩虹靈感的鉤編圖案帶來魅力。與此同時，Chloé與Amambaih合作，將工藝提升到了一個新的水準，Amambaih是一個僱用巴拉圭馬卡工匠製作色彩鮮豔的編織水桶帽的品牌。

太陽眼鏡

飛行員又回來了！在《Top Gun: Maverick》中的湯姆·克魯斯、邁爾斯·泰勒和詹妮弗·康納利的銀幕上，成為今年的終極夏季色調。薄金屬框架、雙橋、鼻墊和淚滴鏡片是這種風格的標誌。然而，其他迭代包括更多的矩形幀。如果你喜歡經典鏡頭，傳統的G-15綠色鏡頭是絕對的。但今年夏天令人垂涎的新版本，例如Optica的Dita和Vitra Eyewear的SALT，具有漸變和淺鏡面鏡片，如粉紅色和棕色。湯姆·福特（Tom Ford）在太陽之家（House of Sun）的半無邊/半無邊框架也重新構思了太陽眼鏡。