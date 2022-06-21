杉釦富遠紅外線理療墊 幫你脫離長期疼痛

【洛杉磯訊】「脊椎不好，百病生」，以中醫的角度看，脊椎兩側分怖著許多重要的穴位，同時也是人體的下水道，以西醫而言，脊椎是支撐身體、控制活動功能和保護神經組織的重要人體結構之一。

現代人多有脊椎、腰、背、肩頸疼痛問題，杉釦富公司表示，他們的遠紅外線理療墊，利用現代科學的高效能遠紅外線，增加血液循環，達到中醫針灸、拔罐、艾灸、熱敷的治療效果，而且定時、定溫，方便好用，在家或在公司上班任何時間皆可使用，省去舟車勞頓的時間和金錢，對於長年受到腰、椎疼痛的人來說，是一方便而有效的方法。

杉釦富遠紅外線公司表示，他們有位客户陳小姐，是一名北加工程師，自從疫情改在家上班之後，由於每天超過八小時坐在椅子上開會、工作，剛開始還不感覺怎麼樣，但工作了八個月之後，腰部、肩頸開始疼痛，幾乎變的無法久座，也試過站著上班或使用力學椅來舒緩腰部的不適，但一直無法見效。經朋友介紹，買了他們遠紅外線理療墊之後，平時上班時坐在墊子上，保護下腰部及髖關節 ，晚上則放回床上睡在上面，由於遠紅外線增加血液循環的作用，很神奇的，腰部及背、頸部的疼痛開始舒緩，既使久座也不再成為腰部的一個負擔，於是她也推薦給她的同事。

另外，位於南加州 羅蘭岡的張媽媽，以前照顧孩子現在照顧孫子，經年累月的辛勞，造成腰部極大的疼痛，花了很多的金錢和時間看醫生，但仍苦無良方，去年聖誕節 孩子買了一個送她，沒想到，之後慢慢地疼痛得到舒緩，心情也變好，而且很方便，每天在家都可以自己操作。

杉釦富表示，他們的遠紅外線理療墊（見圖）與一般大型藥局販售之電熱毯不同之處是：他們理療墊的主體是使用高效能矽複合遠紅外線墊片，而不是一般電熱毯所使用的電熱絲，電熱絲僅能提供皮膚表層溫度，只有保暖功能。而杉釦富遠紅外線理療墊獲有多國專利，台灣製造，無電磁波，能增加血液循環、代謝及免疫力，能舒緩腰、頸、背部疼痛，保養髖關節，增加體熱，幫助代謝，改善睡眠品質。

此外，位於舊金山灣區的杉釦富遠紅外線公司另一明星產品，遠紅外線免加水足浴桶，也是長期受到廣大消費者喜愛，客人用過後一個介紹一個購買。目前此足浴桶SC-801基本型，也有優惠給世界日報讀者，訂購特價499元 + 35運費元 (原價599元 + 50元運費)，優惠至7/17/2022止。

兩項產品詳細，可至他們的網站www.shinecous.com，或電話1-888-666-6048、650-999-0988專線洽詢。