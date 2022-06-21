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護士加入美以美醫院 可獲三萬元簽約獎金

郭淑敏

洛杉磯訊】位於亞凱迪亞市的美以美醫院，再次為註冊護士舉辦開放日活動，合資格護士可以獲得高達30,000元的簽約獎金。

此次開放日活動時間是7月14日星期四上午10時至下午3時，凡在2022年10月1日前開始工作的合資格護士，可獲此簽約獎金。

亞凱迪亞市位於聖蓋博谷區，是加州最好的生活和工作地點之一，位於洛杉磯市中心以北 15 英里處。美以美醫院地址在300 W. Huntington Drive Arcadia, CA，與美麗的聖安尼塔公園賽馬場和活動中心隔街相望。詳情可聯繫他們的護士招聘人員，電郵[email protected]，或電話626-574-2430。

目前美以美醫院有全職、兼職、短期臨時職位、夜班和周末班的護理工作機會，提供：靈活平衡工作與生活的排班安排；夜班補貼；護士固定週末計劃；待命工資、加班工資、指導員工資、帶班工資、特別獎金。

通過加入美以美醫院團隊，成為全職員工的合資格註冊護士有機會獲得30,000的現金獎勵。並可在簽約時選擇以現金、學生貸款償還、搬家超過60英里的住房搬遷援助，或這些支出的任何組合的形式，來獲得這一獎金。

重要的是，美以美醫院還提供：與醫療界許多出色的醫生合作的機會；專業成長和發展的機會；極佳的福利，包括有競爭力的工資、健康和牙科保險以及雇主支持的退休計劃。

美以美醫院和全國各地的醫院，都在面臨各類病人所需護士持續短缺的問題，美以美醫院副總裁兼首席護理官Deborah McCoy說： 「由於最近許多護士退休、需要照顧家庭和感染COVID-19的原因，全國的可用護士人員受到了嚴重影響。僱用護士是我們的首要任務之一」。

南加州美以美醫院成立於1903年，是一家提供全方位醫療服務的社區醫院，有348張經認可的醫療床位。美以美醫院提供先進的心血管治療，包括心臟導管插入術、心臟電生理檢查和開胸心臟手術。洛杉磯縣已將美以美醫院指定為心臟病發作接收中心和綜合中風治療中心，同時批准了兒科急診科。醫院還在骨科、神經外科、產科、減肥科、和許多其它醫學專業領域，提供各種高質量的服務。急診部門每年治療超過40,000名患者，醫院產科員工每年接生超過1,800名嬰兒，每年為超過16,000多名患者提供護理。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

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