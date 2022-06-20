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U.S. Bank亞凱迪亞分行 舉行重新裝修後開業剪綵

柳香淑

【洛杉磯訊 】U.S. Bank 全美銀行亞凱迪亞分行，日前舉行重新裝修後開業剪綵儀式（見圖），還向Arcadia警察基金會捐贈了 1,500 美元；該基金會是通過財政以促進社區和警察的伙伴關係，來支持亞凱迪亞警察局。

該分行全新的外觀，銀行內設置有 ATM 可用於一站式銀行業務，客戶可以進行存款、選擇面值的現金、在線支付賬戶等。除個人銀行服務外更提供商業、抵押貸款以及財富管理方面的專家服務。

U.S. Bank 全美銀行客戶還可以利用創新的數位產品和服務，例如 U.S. Bank 是屢獲殊榮的移動應用程序和在線銀行，其中包括新的個性化見解等功能，使資金管理更加輕鬆。分行的員工會說英語和中文，提供客戶所需幫助，包括一對一對話空間，還設有互動區域，為更深入的對話提供空間，並提供咖啡和茶等。為應對持續的 COVID-19，採用了保護客戶和員工健康的設計，包括玻璃屏障，社交距離的標牌。

U.S. Bancorp擁有約 7萬名員工和 5,870 億美元的資產（統計截至 2022 年 3 月 31 日），是 U.S. Bank National Association 的母公司。通過多元化的業務組合為本地、全國和全球數百萬客戶提供服務，包括商業銀行業務，財富管理和投資服務，支付服務等。該公司因其在數位化創新、社會責任和客戶服務方面獲得認可，被評為 2022 年全球最具商業道德的公司之一、和「財富 」雜誌最受推崇的超區域銀行。

U.S. Bank 全美銀行亞凱迪亞分行位於1400 S. Baldwin Ave,Arcadia, CA，電話626-247-3100。可訪問 usbank.com/about 了解更多信息。

亞凱迪亞 警察 社交距離

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