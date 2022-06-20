孋純窗簾直銷韓國窗簾 訂貨到安裝約兩周

【洛杉磯 訊】韓國窗簾基地工廠直銷商「孋純窗簾」表示，他們是韓國高級純絲窗簾總匯，從訂貨到安裝只需兩周時間，而且價格更低於Home Depot 50%。

該窗簾公司表示，在近年來新的住宅中，新穎的窗戶，占據了房屋墻壁很大的面積。但很多人在選擇新潮和昂貴的家具時，卻忽略了窗飾的重要性。

孋純窗簾的百葉窗簾產品，很容易讓室內氛圍得到提升，並富有現代感。他們的百葉窗，不僅在質量上乘和設計上現代化，還具有出色的耐用性和多種功能，窗簾已經能連接到智能手機 ，顧客對他們產品的滿意度都很高。許多客戶表示，他們需要避免強光直射屋內，但也不想完全擋住窗外的美景或自然光。

該公司表示，他們的「Dual Sheer Combi百葉窗」受客戶追捧，是因為它具有多種功能，使用方便，可讓你根據需要輕易調節光線的強度和角度，解決了傳統窗簾沉重開合的不方便。並且它是一款保護隱私 ，並為自己空間添增柔和氣氛的產品。使你的視線通過輕盈的柔紗，享受更美麗自然風光，也因為進入房間的光線將通過柔紗織物過濾成柔和的光線，使房子的氛圍舒適溫馨。此外，它還有助於通過阻擋99% 的紫外線，防止家俱或木地板變色。

韓國優秀的孋純雙重純絲簾，是具有使用遠紅外線功能，來保護家庭健康的產品，它的這一特性相當受歡迎。

孋純窗簾除質優價廉的經營理念，並提供免費估價和免費量呎，有關詳情可電華語專線562-542-6356或949-396-9808找Melissa聯絡，更可依客戶要求，攜帶正品到府展示。