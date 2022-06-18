歐之旅 推介摩洛哥撒哈拉沙漠神秘之旅

【洛杉磯訊】隨著旅遊國度的開放，為自己計劃一次壯遊，好好轉換一下心境。歐之旅推介愛旅者「摩洛哥、撒哈拉沙漠11天神秘之旅」，10月9日出發，即起接受報名。。

北非摩洛哥 ( Morocco ) 擁有引人入勝的伊斯蘭文化，風景也很美，當地每一個古城的建築都以一種顏色作為主調，其中一個拾階而上的叫「藍城」的城市舍夫沙萬（Chefchaouen）為必遊之地，這裡的藍，藍得夢幻 (見圖)。摩洛哥也是一個值得在仍有體力和氣力一走的國家。

吃在摩洛哥有其悠久的飲食文化背景，摩洛哥第 21 任國王哈珊二世曾說過：「摩洛哥像一棵大樹，根部深植在非洲 土壤裡，枝葉卻呼吸著歐洲吹來的微風」。這句名言也適用來形容摩洛哥的美食，除了傳統的柏柏爾人料理，還融合了阿拉伯伊斯蘭教的飲食文化，更因 21 世紀法國及西班牙殖民統治，讓摩洛哥的飲食多樣化。

除了麵包，Couscous (古斯米) 也是摩洛哥人的主食。它是一種源自北非柏柏爾人的食物，由粗粒小麥粉製造而成，形狀和顏色都像小米。營養價值很高，富含高蛋白質 ，通常會煮很多裝在一個大鍋裡，端上餐桌後全家人共享。

來到與星月共舞、世界上最大的沙漠-撒哈拉沙漠，它橫跨了數個非洲國家，騎乘駱駝漫遊在廣闊沙漠，讚嘆日落與晨曦的美，或憶起三毛和荷西的愛情故事，亦是一生精彩的體驗。

精彩行程還包括電影 北非諜影裡的「卡薩布蘭加」，這座城市濱臨大西洋；是旅人心中浪漫與神秘的代名詞，哈桑二世清真寺是世界唯一建在海上的清真寺。千年古城「費斯」被美國地理雜誌評為全球最浪漫的十大城市之一。在高山型的荒漠「梅如卡」搭乘吉普車感受天寬地闊，也是一大亮點。特別安排住宿沙漠帳篷旅館，與天大地大的星夜同眠。

「歐之旅」更多精彩行程還包括有英倫風情之旅14天 (9/1出發)、瑞士及義大利 13天山水之旅 (9/3出發)、南北法戀戀風情14天、希臘10天、土耳其11天、德國聖誕市集9天、西葡直布羅陀 14天風華之旅、冰島11天、埃及杜拜15天、肯亞10天、秘魯9天、芝加哥大霧山9天、美加東賞楓11天。報名及優惠詳情可電 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。