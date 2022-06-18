詩媛美麗會館擴充醫美項目 舉辦盛大開業活動

【洛杉磯訊】詩媛美麗會館( Shine Beauty SPA)，成立於2016年，由優秀前衛的美容師團隊組建而成，經歷了6年的洗禮，已擁有鑽石吧 和羅蘭岡 兩家分店，並於疫情期間擴充升級了鑽石吧店。

該會館並投資擴充了專業的醫美項目，引進了更新的儀器以及先進的技術，並由專業醫生主理操刀，詩媛美麗會館的成長離不開客戶的支持，該會館會表示將秉持一貫專業技術、精益求精的傳統，提供美容，美體，醫學 美容的專業服務，客户的青春靚麗，見證了詩媛的成長。

開業活動當天，該會所的 CEO Rita Zhang（圖右五）說明，詩媛美麗會館，於2016年11月創建於Diamond Bar，現已成長為一所擁有美容、美體、醫學美容等綜合美業，並在全美獨家代理扶陽系列健康養生項目。在未來的日子裏，希望能在詩媛鑽石吧和羅蘭岡兩家分店，為客户打造的溫馨環境和優雅的格調中，愉悅享受詩媛人專業的精神、敬業的態度、優質的服務。為客戶引領美麗的前沿，令美麗瀟灑的客戶更有自信、更健康，為女士們的生活增添別樣的風采。

主理醫美的 Dr. Pan(圖左六) 向來賓說明：「隨著時代的發展，醫美已漸漸的被大眾所熟知與接受。我們目前引進了最先進的的抗老提升儀器逆齡魔方，M22，除皺針，美白針，水光針等一系列的醫美項目。歡迎大家諮詢」。

詩媛美麗會館 鑽石吧地址：20657 Golden Spring Dr. #107. Diamond Bar，電話909-895-9990。羅蘭岡地址：1721 Fullerton Road, Rowland Heights， 電話626-810-2282。