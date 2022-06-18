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房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

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新世紀傢俱 父親節特價

蘇家俊

洛杉磯訊】「新世紀傢俱」於父親節期間，推出特價活動，特價商品折扣多、優惠好，有關詳情可電626-285-9788查詢。

在這次的父親節特價中，包括有大型皮沙發椅特價99元、高級兩座位布沙發148元、高級舒適皮沙發三座位和兩座位組特價399元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木大型Buffet Table 199元(見圖)、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、高級皮製雙人床99元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價488元、現代舒適轉角真皮沙發四件組699元等。

另美國第一品牌Ashley家俱大傾銷，有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組599元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價品數量有限，先到先得，售完即止。

擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳，新貨及樣品全部以低價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每週七天營業時間由上午11時至下午6時。

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