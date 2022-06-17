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Lotus智能衛生座 父親節期間第二台半價

洛杉磯訊

洛杉磯訊】父親節到了，美國 Lotus「通暢型」智能衛生座，推出購買「通暢型」智能衛生座，第二台可享半價優惠。

Lotus智能衛生座非常適合長者，可通過按鍵操作，水力分解軟化潤腸， 輕鬆化解便秘， 純自然， 無副作用， 舒適方便。 無異物接觸身體， 安全乾淨。

Lotus「通暢型」智能衛生座將如廁變成了一種享受， 溫暖座圈， 溫水清洗， 暖風烘乾， 按摩保健，噴頭自潔，靜音緩降， 殺菌除味， 不僅能清潔生活， 預防細菌感染， 還能有效預防痔瘡便秘，讓生活更健康舒適。該公司負責人表示，Lotus ATS-2000型具有全新流線型設計，持續不間斷熱水等功能，是Lotus「通暢型」系列的最新旗艦。擁有世界領先的「聚合渦流水柱」專利技術，領導衛浴新潮流，已成為衛生間的新寵，專利技術人性化設計， 尊貴時尚。

Lotus Hygiene System Inc以完善可靠的售後服務體系，特別是上門服務，維護保養，延長保修而得廣大用戶信賴。洽詢電話877-808-0055或上網 www.lotus909.com；爾灣新店地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。Arcadia分店新張地址641A W Durate Rd.。羅蘭岡香港廣場626-839-9727，地址18438 Colima Road ,Unit 6。聖蓋博順發超市內626-573-0527，地址1635 S. San Gabriel Blvd。

聖蓋博 洛杉磯 香港

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