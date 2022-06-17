理想助聽器 父親節期間免費檢查聽力及諮詢

【洛杉磯訊】理想助聽器在父親節期間，提供免費檢查聽力及專業諮詢。

理想助聽器表示，生活中經常能遇到這樣的情況：家裡長輩聽不清總是讓人擔憂，家裡說話需大聲喊，經常講話就像吵架。家人一起看電視時，長輩會把聲音放很大，造成生活上的困擾。建議去專業機構做測聽、配助聽器，又很排斥，覺得自己聽力好著呢，是他們說話不夠高，無法溝通，造成很多家庭矛盾。

長輩不願意戴助聽器一般有以下幾種認知，1.戴上助聽器太吵，由於長輩長時間的聽力下降，已經習慣安靜的環境，初戴上助聽器後生活中之前聽不到的聲音聽到了，會覺得不適應。還有的情況是，沒有經過專業詳細檢測 驗配隨便買的助聽器，或者網上購買的，沒有經過專業的檢測驗配，很有可能是技術較為落後的機型，佩戴效果自然不好。2.解決不了聽力需求，很多人聽力下降有很多年，言語解析度明顯下降。老年普遍驗配難度大，干預效果差。

有些長輩總有自己的堅持，不想承認自己變老。老人覺得自己勉強能聽到聲音並無大礙，不需要佩戴助聽器。他們不知道的是聽力損傷後，大聲說話和重複言語，會影響到與家人的正常溝通，降低生活品質，易引發焦慮、抑鬱等負面情緒。

目前，佩戴助聽器是一種有效地對聽力進行補償的方式，因而一定要提前向長輩科普助聽器相關知識，獲得長輩的理解與配合。理想助聽器代理各國品牌助聽器，並接受中心健保 、維家健保、聯合健保與各家保險。歡迎去電諮詢：626-964-9989，626-282 -9235 ，626-501-2107。地址羅蘭岡18405 E. Colima Rd., #C Rowland Heights；聖蓋博 301 W. Valley Blvd., San Gabriel 。