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極品假期 獨家限時歐洲河流遊輪 半價特惠

洛杉磯訊

洛杉磯訊】歐洲旅遊向來所費不貲，想一次暢遊多國，享受頂級住宿以及餐食，若口袋沒有深度是辦不到的。「極品假期」以專業角度介紹優質的選擇： Avalon阿瓦隆河輪（見圖）。

Avalon遊輪2013年榮獲 Travel + Leisure World's Best Awards得主，儼然成為旅遊歐洲的首選之一。全包式的套裝行程，囊括餐飲、住宿、岸上觀光以及各式各樣的船上活動，可說是經濟實惠的選擇。而河流遊輪讓你旅行不再只有旅行，而是享受人生漫遊的樂趣。登上五星級河流遊輪，隨著緩緩的水波觀賞歐陸美麗的風景，航程中不用上下行李、拉車趕時間，可以優雅的欣賞大城小鎮的風光，愜意悠遊。

歐洲航程有多瑙河、萊茵河及美茵河、摩澤爾河、隆河、塞納河、索恩河等多樣選擇，不論哪一行程，都讓你徜徉於歐洲的浪漫美景之中驚豔、陶醉不已。河輪小而美、小而巧；Avalon河流遊輪僅1600多噸，每艘船的載客量也在128-160左右。

相較於海洋遊輪，「極品假期」說明河流遊輪受喜愛的優點有：（1）河流遊輪巡遊於歐洲大小河川當中，因為河流的相較海洋潮汐穩定，不需擔心遊輪搖晃的問題。（2）河流遊輪巡遊於內陸河中，所停靠的港口均為發源許久的繁華歷史城鎮。（3）河流遊輪停靠港口的岸上觀光，已全部包含於費用內，不需再支付額外費用，或傷腦筋去想下船後要去哪裡。（4）每個艙船都有對外窗戶，不會不知船外白天黑夜。（5）免費無限上網(wifi)，讓你在旅遊當中，也不會對外斷訊。（6）特別設計有全景法式落地窗艙房，讓你享受無障礙的視野。即便躺在床上，美景就在眼前。（7）酒水無限暢飲。每日早餐香檳、午餐晚餐軟性飲料、紅白酒、啤酒與無酒精飲料，24小時飲料吧，卡布其諾、咖啡、茶、新鮮水果及點心供應。

近期極品假期取得獨家特惠「限時遊輪半價」方案，詳細內容歡迎洽詢，全美免付費電話1-888-680-5688；或可臉書線上洽詢：https://www.facebook.com/UnikkeTravel/ 或官方網http://www.unikketravel.com。

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