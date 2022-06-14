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Kia美國電動汽車銷量在五月份繼續快速增長

洛杉磯訊

Niro Hybrid、PHEV和EV的5月銷售量創歷史新高；上市首個完整月售出超過2,400輛全新Sportage混合動力車

Kia美國公布5月銷量為57,941輛，其中Niro系列混合動力車、PHEV和EV車型創下了有史以來最好的5月份銷量紀錄，比2021年創下的紀錄增長了28%以上。此外，全新 Sportage HEV的首個完整月份中的銷量在5月份大幅領先，售出2,417輛。Kia電動車型的銷量比2021年5月創下的紀錄增長132%；比2022年3月該車型創下的歷史月度銷售記錄增長了5%。

「Kia的電動汽車銷售依然強勁，為該品牌邁向又一個成功年度做出了貢獻」，Kia美國銷售運營副總裁Eric Watson表示，隨著EV6和Niro持續受到大眾青睞，再加上市場對Sportage混合動力車的濃厚興趣，我們有信心實現目標，並期望該勢頭將持續整個夏季銷售季節。

除銷售量外，5月份Kia還發布了幾項重要公告，包括：2022 Kia EV6被《美國新聞與世界報導》評為最佳電動汽車。2022 Kia Carnival MPV被Hispanic Motor Press評為2022年拉丁裔車主十大汽車中的「年度家庭用車」。全新2023 Kia Soul將於今年夏天晚些時候上市銷售，搭載新的設計元素、顏色以及兩種充滿技術和便利的車型等級。

總部位於加州爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV

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