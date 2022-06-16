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財政部通過ECIP資金 投資華采銀行近4千萬美元

錢麗華

【洛杉磯訊】華采商業銀行 ( New Omni Bank ) 日前宣布，美國財政部投資華采銀行3,991萬3千美元。

財政部通過資本投資計劃 （ECIP：Emergency Capital Investment Program），直接向社區開發金融機構和少數族裔存款銀行，投資高達 90 億美元的資金，以支持低收入社區的小型和少數族裔企業和個體消費者，提供貸款融資、政府補助及債務展延等服務項目。

華采銀行身為少數族裔存款銀行，是全美 186 家金融機構，加州五家銀行之一獲准通過 ECIP資金的銀行。於申請過程中，華采銀行表達了對中低收入社區的發展，提供貸款金融服務的承諾，並展示多年來榮頒的業界傑出穩健存款的獎狀、和將來的成長策略。

華采銀行董事長兼總裁 Chris Huang 表示，華采銀行肩負着一項非凡的使命，即擴大該行的足跡並開創革新貸款和存款產品。華采銀行已經開始並將在 2022 年的第三季度推出新的商業產品和資金管理服務。

華采銀行為該行增資發行了 39,913 股的永續，非累積的最優先股（B 系列優先股）。 B 系列優先股的最高股息率為 2%，將於 24個月後才開始支付股息。

華采銀行是一家美國財政部OCC許可，FDIC 認證存款保險的商業銀行，成立於1980 年，40 多年來一直在聖蓋博谷區提供優秀的金融服務。該行提供一系列存款和貸款產品，包括住宅抵押貸款、商業房地產及商業貸款和中小型企業貸款。憑藉員工多元的外語能力及多國文化經驗，華采銀行可為具有不同背景和銀行需求的客户，提供優質服務。

華采銀行阿罕布拉總行(見圖)1235 S. Garfield Ave., Alhambra，電話(626)284-5555，羅蘭岡分行1661 S. Nogales St., Rowland Heights，電話(626)913-1818，亞凱迪亞分行1414 S. Baldwin Ave., Arcadia， 電話(626(574-1818，網址www.newomnibank.com。

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