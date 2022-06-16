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夏日來臨Chipotle 西瓜青檸汁上市

劉柏江

洛杉磯訊】近日Chipotle展示了Tractor Beverage Co. 的新飲品- 西瓜青檸汁（Watermelon Limeade）。根據一份公告，Chipotle的第一款季節性飲品，將限時在美國和加拿大上市。

公告稱，在此次推出之前，Chipotle 於 2021 年在亞特蘭大、堪薩斯城和加州奧蘭治縣，測試了西瓜青檸汁。

Chipotle 營銷副總裁Stephanie Perdue在一份聲明中表示：「我們很高興推出我們的第一款具有夏季最新鮮風味的季節性飲料。消費者對西瓜青檸汁的反應超出了預期，因為它迅速成為我們去年在測試市場上最暢銷的拖拉機飲料。」

西瓜青檸汁將與其他拖拉機飲料公司的其他飲料，一起在 Chipotle 地點提供，包括拖拉機檸檬水、Mandarin Agua Fresca 和 Berry Agua Fresca。Chipotle 還宣布，出售西瓜青檸汁的 5% 的利潤將捐贈給支持農民的事業。

Tractor Beverage 的聯合創始人Travis Potter 說：「我們很高興能在今年夏天將我們的西瓜青檸汁的手工風味和純天然成分，帶給 Chipotle 的粉絲」（劉柏江譯）

加州 亞特蘭大 洛杉磯

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