安博空間全新共享辦公室出租 每月550元起

提供一應俱全的辦公設備如：水電、網路、辦公傢俱、前臺、清潔、會議室等服務

【洛杉磯 訊】「安博空間」是洛杉磯聖蓋博華人區大型共用辦公平臺。為企業及創業者提供靈活、便捷、低成本的辦公室選擇。總面積2萬8000呎，位El Monte核心商圈。

安博空間（見圖）有全新裝修獨立辦公室90間，提供一應俱全的辦公設備如：水電、網路、辦公家俱、前臺、清潔、會議室等服務，做到可以拎包入駐，並且租約靈活、可以按月續租。自3月開業以來，受經商人士喜愛，現已出租超過50%的辦公室。

安博空間創立的初衷，是相信共用辦公是未來的一個發展趨勢。疫情以前，居家辦公、混合式辦公，移動辦公就已經是常見的辦公模式，很多公司或者創業者都有靈活短租的需求。不管你是創業者還是成熟的大型團隊，都可以在這裏找到適合你的辦公計畫。有1-2人間的小型辦公室，價格每月550元起，也有8至10人的大房間，全部1個月起租，長租會員可以享受相應折扣。同時還有虛擬辦公，開放式辦公區月卡，日卡，獨立辦公桌會員，會議室出租（6間），大型活動室出租（可以容納100人）等各種不同的選擇，在這裏一站式解決所有的商務需求。

共用辦公和傳統辦公區別是第一：靈活。相較於傳統辦公室簽約1年，他們的獨立辦公室是1個月起租，開放辦公區可以按天租用，會議室可以按小時租用。 第二：便捷。不需要考慮辦公室所有的配套設施，公用廚房更是備有冰箱微波爐等設備。這裏有專業的管理團隊提供酒店式管理，幫助提高工作效率。第三舒適。對很多人而言，辦公室是除了家以外花時間最多的地方。安博空間為會員打造的是一個時尚 、現代、工業風格的辦公空間，很多人第一次進去都有驚豔的感覺。在這裏，有時尚博主拍攝日常視頻，有客人租用場地拍攝產品宣傳片 ，也有紀錄片導演 選取場地做節目錄製。總之，無論是商務會談還是休閒娛樂，安博空間都可以提供一個舒適的場地。

除了提供辦公室以外，他們還希望打造一個大型商務社交平臺，把各行業的精英聚集在這裏，目前進駐的會員有律師、會計師、對沖基金、諮詢服務、 IT行業、進出口貿易、教育行業、保險公司、房地產仲介等。有創業者，也有大型的成熟團隊。希望通過各種豐富的社交活動，幫助會員拓展人脈，實現資源分享的目的。未來，還將拓展比如孵化器業務，為初創企業提供資源，幫助他們迅速成長，還將嫁接在中國的資源，助力企業發展國際業務。

更多詳情可電626-515-5851，地址9650 Telstar Ave, Unit A, El Monte CA。