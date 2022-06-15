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加州州長辦公室 呼籲民眾下載地震預警App

吳鴻鈞

【洛杉磯訊】加州每年會經歷近一萬次的地震，完善的防震準備將能挽救生命。加州州長緊急服務辦公室（California Governor's Office of Emergency Services ，簡稱Cal OES）為此特別提醒居民，可以通過加州地震預警（Earthquake Warning California）網站，獲得工具和資源。

另外，Cal OES也建議居民使用行動裝置，前往App Store 或Google Play商店，下載免費的MyShake 地震預警App。該App使用地動傳感器科技來偵測地震、估算其規模，並且在搖晃開始前幾秒鐘，向附近地區的居民發送預警通知。

6月初東灣發生4.1級地震，許多灣區居民因此自睡夢中驚醒。 雖然這場地震沒有造成重大損失，但Cal OES提醒所有加州居民都應做好防震應急計劃。

Cal OES表示，居民通過提前接收預警通知，MyShake App用戶可以即時採取「蹲下、掩護、等待」的地震保護措施。作為企業主的居民，則應幫助員工提前做好避震準備，並在收到預警通知時採取相關行動，例如在地震發生時將電梯召回一樓、將敏感設備設置為安全模式、保護危險材料或停止生產線以減少損失 .

此外，居民還可以通過MyShake App在地震發生期間收集、檢測和記錄重要資訊，幫助優化 MyShake App發出的預警。Cal OES鼓勵居民分享經歷地震的經驗，並即時回報相關損失，通過「群眾力量」幫助他人。為確保MyShake App能偵測到用戶的實時位置，用戶應在下載後開啟手機上的「定位服務」，以即時接收通知。

隨著科技發展，加州地震預警（Earthquake Warning California）將定期進行更新。獲得有關加州地震預警的最新官方資訊，可前往：earthquake.ca.gov。

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