日本保健品牌Umeken 父親節優惠

【洛杉磯 訊】Umeken是日本 頂級保健品牌，連續多年暢銷產品酵素丸，LIPOPO 脂多糖，B-葡聚糖等父親節期間減價50元，再送價值165元相同產品。L&B抗皺套組也有50元折扣，還贈送價值115元的L&B保濕精華素。

父親節期間購買價值98元以上產品、可獲價值22元以上贈品，如黑色大蒜濃縮顆粒或百億益生菌。購買價值165元以上產品、可獲價值69元以上的靈芝蘑菇濃縮顆粒贈品，發酵礦物質L鈣。

連續多年暢銷產品酵素丸（見圖），含有108種純藥材和水果，蔬菜的生命力，是經過三次發酵工程提取的日本酵素科學的晶體，它能帶來年輕、活力。

β-葡聚糖被稱爲蘑菇中的鑽石，是存在于菌類，酵母的細胞壁和穀物的活性物質，能預防疾病，降低體内血中的膽固醇數值，抑制肝臟内膽固醇的堆積，是如今的健康醫學 成份之一。

Umeken 的LIPOPO 脂多糖培養巨噬细胞（Macrophage）是排除侵入體內的細菌和病毒，吞噬體內產生的氧化物質和死亡細胞等有害物質，並防止身體產生病變的重要免疫細胞。

Umeken已有70多年的歷史，採用優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關FDA和USDA的層層檢驗，才可以在美國市場上出售。開發和生產了150個健康產品，在國際市場不斷地用優質產品展示其實力，在全球擁有數百萬的消費者。

訂購電話1-888-747-3311或上網www.umekenusa.com，也可親臨附近的專賣店，公司地址在13012 Moore St. Cerritos CA 。