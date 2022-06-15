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父親節禮物 安卓第十代電視盒169元

【羅斯密市訊】父親節的禮物，安卓第十代電視盒優惠價169元。

中華數碼推出新到智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi。速度快、圖像更清晰、節目更豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲和南美電視直播，以及体育頻道，可以七天回看。

百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機盒內有卡拉OK，免費點唱中英文YouTube和私密成人午夜電視和點播。一次購買，永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。

中華數碼也推出家庭KTV組合。新推機型配有混音和雙高音質雙喇叭，有錄音功能，附兩支無線嘜。藍牙功能和外接線含USB接口。可連接安卓電視盒、內有卡拉OK應用，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新。特價168元。重約6磅，附帶充電池，在野外可使用4小時。

夏季到，中華數碼也特推出分體空調格力和大松安裝特價。冷暖兩用、安靜、省電、冷復蓋率比其他品牌高。因廠家會調價和運費上漲、可以盡早安裝。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固，參觀展示廳地址8736 Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯繫電話626-382-9694。

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