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江味農居士金剛經講堂6/18上午舉行

柳香淑
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【柯汶那市訊】江味農居士金剛經6月講堂，將於18 (星期六) 早上10點，由李秉信主講 「妙行無住分第四」，免費聽講，歡迎對佛學有興趣人士報名。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/Hb1CWcR18hU，或掃描二維碼（見圖）觀看。

名作家蔣勲曾説金剛經傳遞的不是知識，而是生活的態度。江味農居士是江家駦的祖父，能夠為先祖成立「江味農居士金剛經講堂」，是他一生最大的心願，爲讓祖父的功德傳承下去，每月都會有一場金剛經講座。

江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，自幼隨著其長輩持誦「金剛經」結下因緣。後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本再傳回來中國的「金剛經註」及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等，晩年講金剛經，花40年畢生心血著「金剛經講義」。

江味農居士的「金剛經講義」以白話文撰寫，易懂，至今也是佛學界常被用於學經講經的著作。「金剛經」可以說是佛經的群經之首。

本次課程「妙行無住分第四」由李秉信主講，李中醫師畢業於美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州中醫及針灸博士。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。

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