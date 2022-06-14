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e-Dream 牙科集團 植牙優惠收費$1300

劉子明
亞凱迪亞辦公室
亞凱迪亞辦公室

洛杉磯訊】 牙齒的健康是維持牙周穩定的最重要基礎，如果有缺牙，一般可做植牙、固定假牙或活動假牙。假如有缺牙遲遲未補，小心健康牙齒也遭殃。缺牙會讓咀嚼功能低落，不只阻礙營養攝取，更可能造成咬合崩壞，剩餘牙齒會咬合創傷，整口牙齒動搖形成牙周問題，也可能發生咀嚼肌肉痠痛僵硬、甚至顳顎關節、骨質流失、鄰牙傾倒、對咬牙變長、臉歪嘴斜等等問題。

e-Dream 牙科集團在亞凱迪亞社區已有十年歷史，現正推出「植牙優惠」：植牙體+植體基座+金屬貼瓷牙冠 1300元，植牙療程贈送一次免費洗牙（一人一次）， 以上不能與其它折扣同時使用。

他們的服務範圍廣泛，從常規牙齒檢查，到美容和手術。 無論需要 X 光片、檢查、清潔、簡單充填還是根管治療，他們都能提供保障。 他們的全方位服務提供：口腔手術、牙周病、牙冠和牙橋、種植體、透明矯正器治療、牙齒美白等。 他們還有兒科牙科，對年輕的患者給予額外的照顧。

e-Dream 牙科集團表示，病人的健康是他們的首要任務。 他們的工作人員都曾是牙科患者，因此他們確切地知道需要護理的感覺，他們的經驗讓他們更注意和理解病患的需求。在e-Dream他們有最新的牙科技術，使用高質量的材料來進行手術，並致力於提供優質的護理。他們接受大多數 PPO 保險和靈活的付款方式。

e-Dream目前有兩個診所：（1）亞凱迪亞：地址4129 E. Live Oak Ave，Arcadia電話626-446-4124。營業時間：週一 及週四上午9時至下午5時 ; 週六下午1時至下午5時 ; 週二、 三、五、 日不營業。

（2）洛杉磯：地址2727 W. Olympic Blvd #311，電話213-365-2360。營業時間：週二及週五 上午9時30 分至下午5 時 ; 週六上午 8 時至中午12 時 ; 週一、三、四、日不營業。

手術 亞凱迪亞 洛杉磯

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