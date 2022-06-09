曹氏基金會捐款橙縣兒童醫院200萬元設立17個心理健康服務中心

橙縣 兒童醫院（Children’s Hospital of Orange County，簡稱為CHOC）近日獲贈來自於曹氏基金會（Tsao Family Foundation）的200萬元善款，該筆資金將為十7所爾灣 學校建設心理健康 專用空間，供學生放鬆並獲得心理健康方面的資源和輔導。曹氏基金會由企業家曹英偉先生（Victor Tsao）和吳健女士（Janie Tsao）伉儷創辦，致力於支援宗教、教育和人文服務。這筆善款是曹氏基金會歷史上對橙縣非牟利機構捐出的最高額款項，對基金會也意義非凡。

CHOC與橙縣教育部 （Orange County Department of Education，簡稱為OCDE）將合作推出17個「WellSpace」心理健康中心，於未來四年在爾灣聯合學區 校園開放。該心理健康中心致力於為學生提供專屬空間，幫助他們提高社交情感技能，應對日益加快的社會生活節奏。目前，WellSpace已在幾所橙縣的初中和高中開放。該設施親近自然、平靜溫暖的設計特色呈現了家一般的親近感。學生可以透過寫日記、香薰療法、串珠和其他手工藝活動讓自己平靜下來，也可以學習呼吸和其他技巧，幫助他們進行自我調節重拾內心，更有效地投入學習。

全新的WellSpaces設施預計將於2022-23學年初在以下四所爾灣聯合學區初中高中開放：South Lake中學；Venado中學；Irvine高中和University高中。每年將有四個新的WellSpace中心在不同的爾灣學校開放，直至所有17個WellSpace都投入運作，發展具有針對性的心理健康計劃，以幫助青少年應對日常壓力、管理負面情緒，並促進他們在學校的全面發展。

爾灣聯合學區督學Terry Walker說道，規劃中的WellSpace中心及其配套服務將為學區的中學學生提供更多的心理輔導和心理健康支援。我們與CHOC和橙縣教育局合作，有了曹氏基金會慷慨捐贈更是錦上添花，有助於加強現有的心理健康支援措施，幫助學生管理情緒、培養毅力並加強適應力等技能，讓他們在個人發展和學術上獲得成功。

曹氏夫婦在爾灣成家立業，他們的兒子Michael和Steven都是爾灣聯合學區的畢業生。Michael在兒時曾錯過過度活躍症（英文簡稱ADHD）的診斷，並伴有其他學習障礙。數十年前，他們不知道Michael的表現有這一臨床解釋。此經歷對Michael整個青少年時期以至成年都產生了深遠的影響。現在Michael正積極療癒，家人也為其康復歷程感到驕傲。Michael的妻子Yvonne Tsao分享道，Michael的歷程讓家人深刻體會到加強青少年心理健康服務的重要性和迫切性。Yvonne Tsao分享道，「瞭解到WellSpace計劃後，我們非常激動。如果學校可以為學生提供獲得平靜的避風港和心理健康支援的專屬空間，這太有意義太激動人心了。我們想要盡一份力，也想回饋爾灣聯合學區。青少年需要值得信賴的輔導員去支援和引導他們。我們為能幫助CHOC、橙縣教育部和爾灣聯合學區而深感自豪。」

早期資料已顯示WellSpace概念會減輕學生在校期間經歷的心理健康問題。470名受訪學生中，超過75%的學生在使用橙縣一所初中的WellSpace後，為其體驗給予五星評級。這些學生在自願前往WellSpace，或經教師、朋友或輔導員推薦前往後，不斷在情緒方面發生積極的變化。

CHOC是位於加州橙縣的兒科醫療系統，通過提供優質且創新的護理服務，致力於成為守護兒童健康的首選。提供的服務不斷增加，包括兩家分別位於橙縣和米申維耶霍市（Mission Viejo）的最先進醫院，以及在四個縣為兒童及其家庭提供服務的初級和專科醫療診所地區網絡。CHOC提供多項卓越臨床項目，為最嚴重的兒科疾病和傷患提供身體和心理上的頂級護理服務。我們的研究和創新機構致力於滿足患者的治療需求，讓每個孩子可以過上最健康、最快樂的生活。如需更多資訊，可瀏覽www.choc.org。