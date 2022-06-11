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加卅政府提供低收入者 低價電腦/免費手機

【洛杉磯訊】加卅政府提供18歲以上低收入或有白卡人士，低價平板電腦和免費手機服務，現正接受申請。

加卅政府提供每月不需付費用，無帳單，每年節省1000元或更多的福利，給18歲以上低收入居民的普濟手機計劃，是提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。可以無限免費去電中國，越南，韓國，美國所有州，加拿大，墨西哥。

申請地點及詢問需攜帶的證件，可洽下列地點。阿罕布拉市： 1413 E Valley Bl,  Alhambra護照照片 (168 超市旁)，電話626-281-8888。蒙特利公園市： 423 N.Atlantic Bl＃103 世界書局 (大中華超市旁)，電話626-234-8282，626-458-0689。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster（Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market 旁），電話626-423-9989。聖地亞哥：7323 Convoy Ct.,天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面），電話858-268-2882。聖蓋博市：608 E Valley Bl.,＃D世界書局（順發超市旁），電話626-280-6088。

申請資格：年度總收入等於或低於以下年收入限額：1-2人年收入低於28,500元 ; 3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元；每位附加人員7,200元。如你或家中其他人參加了以下公共援助計劃中任何一項，也有資格獲得免費手機計畫：1.有醫療卡白卡 ; 2.參加低收入家庭能源援助計劃; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃；7.國立學校午餐計劃。

低收入 手機 加州

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