世紀旅遊 繽紛歐洲遊系列受追捧 特價訂位

巴黎凱旋門

【洛杉磯 訊】隨著疫情的逐漸消退，越來越多的國家已經放開了旅遊的限制，歐洲的大部分國家、都已經取消了入境要求的各種限制，經過了兩年的等待，在亞洲大部分地區還不能自由旅遊的時候，從美國出發前往歐洲旅遊，已經成為許多在美華人希望的一次旅行。

世紀旅遊經過幾個月的精心準備，推出了繽紛歐洲遊系列，其中最受歡迎的繽紛歐洲7國15天精品團，一經推出就收到了眾多客人的喜愛，此精品團線路匯聚了法國、比利時、荷蘭、德國 、瑞士、意大利、梵蒂岡7個國家的15大城市，帶你暢遊法國巴黎；比利時布魯塞爾-布魯日-安特衛普；荷蘭鹿特丹-海牙-阿姆斯特丹；德國科隆-法蘭克福；瑞士琉森；意大利米蘭-比薩斜塔-佛羅倫薩-威尼斯-羅馬。 6月2日出發的團隊一經推出，洛杉磯和舊金山出發的120個位置在三個星期被搶完。

因此世紀旅遊特為暑期又增加了7月7日，7月21日，8月11日的出發團隊，雙人房間價格每人3299元，價格包含洛杉磯往返國際機票，13晚4星級品牌酒店及早餐，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴，世紀旅遊的歐洲團同時接受信用卡、微信 、支付寶付款。

世紀旅遊的情迷南法-浪漫西班牙葡萄牙15天遊也同樣受到客人的追捧，該線路安排了在法國南部最美的季節，帶你去普羅旺斯地區觀看盛開的一望無際的薰衣草、和藍色海岸旅遊天堂尼斯、摩納哥，在最美的季節帶你領略西班牙和葡萄牙的浪漫，7月5日保證出發，每人3399元，包含洛杉磯出發往返國際機票，13晚4星級品牌酒店和酒店早餐，豪華旅遊巴士，全程優秀領隊陪伴。

世紀旅遊的繽紛歐洲系列團均採用一流的行程安排，一流的品質酒店，一流的貼心服務，所有團隊均獨立操作，獨立成團，確保客人可以在旅遊前放心，旅遊中開心，旅遊後舒心。歡迎撥打熱線電話和專業旅遊顧問諮詢行程： 626-666-6999；或者訪問www.grandcenturycruises.com 查詢詳細資料。