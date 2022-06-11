員工小費的法律規定 餐飲業僱主需要當心

【洛杉磯訊】不少餐飲業的老闆或經理，在員工小費方面經常遇到法律糾紛問題。例如在餐廳工作的員工工資及小費如何區分？小費的法律定義是什麼？什麼員工不能平攤小費？包間服務費是小費嗎？現任南加州 審判出庭律師鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）講解以下法律，供餐飲企業僱主及管理人員參考。

在美國，作為雇主，為員工建立一個公平的制度是很重要的，它要既能確保員工因其服務而得到獎勵，同時也要符合美國國稅局的規定。事實上，一些員工從滿意的顧客那裡得到的小費，可能比他們的雇主直接支付的工資還要多。

當員工收到小費作為補償的一部分時，根據工資和工時法，其合法權利就變得相對復雜了。以下是關於加州法律對接受小費的員工的保護，具體信息可以在加州勞動標准執行部門找到更多關於加州最低工資、小費規定，加班標准以及其他工資和時間問題的信息。

小費的基本規則是，它們屬於雇員而不是雇主。根據加州法律，雇主不能拿走留給員工的任何小費。這意味著員工不能被迫與公司的老板、經理或主管及員工管理者的人，分享其小費。雇主也不能把員工的小費計算到其最低工資中。雇主必須向員工支付其可能收到的全部小費以外，另外按每小時以至少加州最低工資的標准支付薪酬。不過加州法律允許共享小費，雇主可要求一組員工將他們的小費匯總起來，然后在匯總的員工中分發。然而雇主必須遵循一定的指引，來創建合法的小費均分制度。

如果顧客用現金支付，且自願支付小費，那麼顧客在支付稅後的產品或服務費用之外，留下的任何金額都算是小費。然而，如果雇主強制收取顧客服務費，或者客戶用信用卡 支付，則規則可能會有所不同。

有些餐館在大桌就餐、私人聚會或宴請活動的賬單上，會附加「強制服務費」。根據聯邦法律和加州法律，這不算小費。即使客戶認為錢是會給僱員的，且沒有在餐桌上留下任何額外費用，則雇主可以保留任何指定為「服務費」的費用。法律通常認為這是顧客與企業之間合同的一部分，而不是對雇員良好服務的認定。但許多雇主會向員工支付部分該服務費，但這是雇主的選擇：員工沒有合法權利獲得這筆費用。

此外，如果小費是用信用卡支付的，有些州允許雇主從員工的小費中，扣除信用卡手續費。雇主通常會從小費中扣除一定比例的金額，以讓員工承擔部分手續費。

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