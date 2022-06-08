Kia 2023 Niro、Telluride 攝影棚閃亮登場

Kia 2023 Niro在洛杉磯 正式亮相，在攝影 棚中與媒體見面。美國產品通訊部全國經理James Hope表示：Kia全電車銷售交貨量2022年4月份全美第二。乘勝追擊，2023年Niro推出全電動（EV），油電動力（HEV）、插電式油電動力（PHEV）三種高效的電氣化動力系統，提供廣大美國市場消費者不同的需求。

新一代Niro的設計完全超越消費者的期待。除了上下車身雙色搭配，在車身前後也有雙色搭配，搭配全新設計的回旋標的高車尾燈非常醒目拉風，在茫茫車陣中大老遠就可認得。

2023 Niro車室比以前的更大更寛，全車內裝採用可持續性採回收材料，以達環保目標。借鑒Kia贏得歐洲風雲車大獎的EV6全電車元素，在造出以科技為中心的車內環境。

Niro HEV配備1.6升四缸發動機和32kW永磁同步電動機，最大輸出功率為139馬力和195 lb.-ft扭矩，目標油耗為53 mpg，預計續航里程為588英里。

Niro PHEV配備1.6升發動機與62kW電動機配對，總系統輸出為180馬力和TK lb.-ft扭矩。當連接到2級充電器時，可在3小時內完成對11.1千瓦時的鋰離子聚合物電池的充電。充滿電後的全電動續航里程（AER）估計為33英里，比上一代車型提高了25%。

全電動Niro EV由64.8 kWh電池和150kW（201馬力）電機供電，標配直流快速充電功能。插入3級快速充電器後，Niro EV可在45分鐘內充電10%至80%，最大充電功率為85 kW。11kW車載充電器還有助於在2級充電器上在不到7小時內為Niro EV充電。Niro EV的AER目標續航里程為243英里。

除了運動和環保駕駛模式外，全新Kia Niro還引入智能Green Zone駕駛模式，根據導航提示和駕駛歷史數據在住宅區、學校和醫院附近將Niro HEV和Niro PHEV自動轉換為EV電動駕駛模式，也可自行設定Niro自動使用電力，並識別導航系統中設置的家庭和辦公室等喜歡的地方。

標備先進ADAS技術包括行人檢測 功能的前避撞輔助（FCA）、車道保持輔助（LKA）、車道跟隨輔助（LFA）、駕駛員注意力警告（DAW） 、帶平行停車的盲點避撞輔助（BCA）、後方交叉路口防撞輔助（RCCA）、安全下車警告（SEW）、後排乘員警報（ROA）。選配Lvl2自動駕駛等。

Telluride得獎無數精益求精

Telluride是Kia得獎王，自推出獲獎無數，也反應在銷售，全美各品牌SUV 平均18天賣出，Telluride上市4天就會賣出。Telluride不僅吸引了超過75%的Kia新買家，而且由於客戶滿意度高，Telluride車主在重返市場購買另一輛車時，於所有中型SUV的品牌中對Kia的忠誠度最高。

2024 Kia Telluride三排八座SUV在原版基礎上進行一系列改進。

首先垂直前照燈設計（標準LED）和可選用的霧燈及新的保險 槓和格柵，看來更加豪邁有力。室內主要更新在曲面無縫雙12.3英寸顯示屏，總寬度達25寸-儀表組（可用）和導航。重新設計的儀表板，帶有改進的裝飾板和HVAC通風口

新的Telluride為選擇不走尋常路的Kia車主帶來兩個新車型——X-Line和X-Pro。與其它Telluride等級相比，這兩種全輪驅動車型都提供了一系列獨家升級和增強功能。前排座椅靠背上的「X-Line」壓花、「X-Pro」徽章、前排座椅靠背上的「X-Pro」壓花。行李箱設有110伏逆變器插座，牽引限制從5,000磅增加到5,500磅。提供四種駕駛模式包括智能、環保、運動和舒適，每一種都使用不同的動力總成、動力傳動系統和轉向力映射設置，以提供所需的駕駛體驗。底盤與能力。更高的離地間隙（+10mm）。