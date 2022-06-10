韓國城牛骨湯店SYTK Sullungtang 口味道地

華人愛吃的牛骨湯全天都一樣價10.96元。

味道一品，裝潢二品，價格超級親民，韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯打卡店 ，口味道地，韓國人都説好吃，價格無負擔，華人 愛吃的牛骨湯(見圖)全天都一樣價10.96元，量又很大，全天人潮不斷，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。早上7點開始營業至晚10點。

該店的料理真材實料，很多人喜歡他們的解酒湯（又叫牛雜湯Shiitake Beef Soup ），湯内的牛肉非常嫩，尤其喜歡湯内的乾菜，黃豆芽等配菜，湯不辣喝起來很順口，再配上韓國小菜，還很下飯，價格10.96元。

很多住在加州 的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆Song表示，目前物價飆漲，但他們以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標，價格，美味，親切。

老闆還表示，在韓國城開店競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵。該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭美食 家。

該店的人氣牛骨湯，乾魚湯他都是10.96元。綜合牛骨湯，喜歡吃辣的人超愛點的辣牛肉絲湯也是14.61元，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。該餐廳歡迎團體訂單，每週7天營業。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。