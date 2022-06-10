海之滴褐藻糖膠 買3瓶以上送營養要素

海之滴褐藻糖膠推出健康加油 ，贈送營養活動。活動期間凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月份量的海之滴營養要素。優惠即日起至6月底止，每人僅限參加一次。

海之滴營養要素主要成分包括，青蕉酵素，含有人體必需的多種氨基酸，A、B、D、E等多種人體必需的維生素，以及鋅、硒等礦 物質。它是營養補充品，配合褐藻糖膠一起服用，令 褐藻糖膠更容易被吸收，兩者具有相乘作用。適用營養不良、肌肉 無力 容易疲勞、倦怠需要免疫支持的中老年長者。

海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本 厚生勞動省健康營養食品協會(JHFA)、檢定為高質素安全的褐藻糖膠健康營養食品。創立至今「海之滴」一直用優質的原材料，並進行嚴格的品質控制，已通過各項標準和國際認證。

獨家配方褐藻糖膠混合AG，巴西蘑菇、海蘊和裙帶菜孢子葉萃取的高分子褐藻糖膠，研製出功效高於獨立使用的配方。混合配方彼此能發揮更有強的功效，提升健康更加強修護。不會帶給身體任何負擔就能達到健康生活品質。褐藻糖膠為稀少材料，摘取新鮮海蘊1公斤中只能萃取約10克的褐藻糖膠。「海之滴」選用褐藻糖膠含量最高最純淨的沖繩海蘊 。

「海之滴褐藻糖膠」作為日本內閣府認證指定的非營利組織NPO褐藻糖膠研究所的成員，一直致力於了解褐藻糖膠的研究，特別在美國免疫學學會的年會上已發表了許多研究成果。

為滿足不同需求補給，「海之滴」研發了三種不同類型的產品：粉末型，膠囊型，液體型。瞭解更多海之滴褐藻糖膠產品可電1-888-482-5888，地址21250 Hawthorne Blvd. Suite 150, Torrance, CA，或上網 www.kfucoidan.com。官方微信 號 kfucoidan。