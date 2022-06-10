海之滴褐藻糖膠 買3瓶以上送營養要素
海之滴褐藻糖膠推出健康加油 ，贈送營養活動。活動期間凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月份量的海之滴營養要素。優惠即日起至6月底止，每人僅限參加一次。
海之滴營養要素主要成分包括，青蕉酵素，含有人體必需的多種氨基酸，A、B、D、E等多種人體必需的維生素，以及鋅、硒等礦 物質。它是營養補充品，配合褐藻糖膠一起服用，令 褐藻糖膠更容易被吸收，兩者具有相乘作用。適用營養不良、肌肉無力 容易疲勞、倦怠需要免疫支持的中老年長者。
海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本厚生勞動省健康營養食品協會(JHFA)、檢定為高質素安全的褐藻糖膠健康營養食品。創立至今「海之滴」一直用優質的原材料，並進行嚴格的品質控制，已通過各項標準和國際認證。
獨家配方褐藻糖膠混合AG，巴西蘑菇、海蘊和裙帶菜孢子葉萃取的高分子褐藻糖膠，研製出功效高於獨立使用的配方。混合配方彼此能發揮更有強的功效，提升健康更加強修護。不會帶給身體任何負擔就能達到健康生活品質。褐藻糖膠為稀少材料，摘取新鮮海蘊1公斤中只能萃取約10克的褐藻糖膠。「海之滴」選用褐藻糖膠含量最高最純淨的沖繩海蘊 。
「海之滴褐藻糖膠」作為日本內閣府認證指定的非營利組織NPO褐藻糖膠研究所的成員，一直致力於了解褐藻糖膠的研究，特別在美國免疫學學會的年會上已發表了許多研究成果。
為滿足不同需求補給，「海之滴」研發了三種不同類型的產品：粉末型，膠囊型，液體型。瞭解更多海之滴褐藻糖膠產品可電1-888-482-5888，地址21250 Hawthorne Blvd. Suite 150, Torrance, CA，或上網 www.kfucoidan.com。官方微信號 kfucoidan。
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