我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

時代學苑暑期新班將開課 現報名七折優惠

劉柏江

亞凱迪亞訊】時代學苑暑期新班即將開課，現在報名可享七折優惠，如果擔心孩子網課不專心，可選擇現場上課，為避免奔波，學生亦可選擇線上上課。為前瞻部署，時代學苑已全面更新網站，新網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑表示，今年採取線上和現場並行的上課方式，讓學生們在家或是到校均可以學習各種英數和科學課程，或者接受summer school 課業輔導，保障GPA，這是今年課程新增的特色。此外第二個特色是一旦缺課，可立即獲得上課視頻，以便即時補課，不必擔心缺課的問題。第三個特色是學苑每天提供除講課以外的一對一輔導時段，由學苑負責人韋老師親自輔導，幫助學生們完成下一堂課繳交的作業，銜接後續的學習內容。

時代學苑共有21個課程，包含涵蓋整年內容的Precalculus、代數2、代數1、幾何、以及SAT英文和數學突破班，高中閲讀寫作精修班，summer school 數學及科學輔導，美國奧數AMC 8 ，10，12，ACT數學/科學/英文，以及八月底開始的各種AP課程等。

時代學苑表示，他們的課程，每堂課都是理論的説明講解以及舉例分析，和上課只是老師帶領學生解題而缺乏理論解析的課程大相逕庭，而且他們除課堂授課之外，韋老師也提供了每週四個多小時的解题演練，目的在幫助學生熟悉如何應用課堂內學到的知識和理論，但這是課堂外的解題演練，並沒有佔用或甚至取代課堂內的理論及觀念的授課時間。

學苑師資堅強，時代學苑表示，所有老師均是碩士或博士學位，且有30年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。又因是小班教學，上課時均能與學生頻繁互動，提供有效的學習環境。

時代學苑表示，該校對每門課程的教材編製，都投入了大量的時間，力圖幫助學生事半功倍地瞭解課程內比較艱難或複雜的細節，各課程一小部分精美的講義可在網站內點閲觀看，其他問題可電詢626-254-1866或626-254-1856，學苑地址660 W. Duarte Road，2nd Floor，Arcadia﹐CitiBank樓上。

亞凱迪亞 加州 ACT

上一則

加州檢察長初選 現任邦塔 壓倒性票數晉級

下一則

亞市現任教委連任成功 挑戰者張奔將繼續為發聲而戰

延伸閱讀

中國高考數學被洩題？教育部：是考中作弊、惡意「占坑帖」

中國高考數學被洩題？教育部：是考中作弊、惡意「占坑帖」
中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理

中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理
暑期機票價漲至去年1.5倍 難再買到便宜票了

暑期機票價漲至去年1.5倍 難再買到便宜票了
便宜票難再出現？暑期機票飆漲至去年1.5倍

便宜票難再出現？暑期機票飆漲至去年1.5倍

美京暑期英語備考夏令營20日開課

美京暑期英語備考夏令營20日開課
蒙郡高中生暑期金融理財課 6、7月開班

蒙郡高中生暑期金融理財課 6、7月開班

熱門新聞

美國直飛中國大陸的經濟艙票價，目前幾乎都在1萬多美金以上。（受訪者提供）

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

2022-06-01 21:12
好市多買車，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

2022-06-03 14:49
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
亞凱迪亞高中2018年畢業禮狂歡，千隻四方帽擲飛天空。（亞凱迪亞學區提供）

南加州亞凱迪亞高中2022畢業禮 35人挺進一流名校

2022-06-03 17:57
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
華人3萬1500元購置的新車，第二天3萬4700元賣出，一天淨賺3000多元。（Cristian提供）

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

2022-06-01 02:20

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著