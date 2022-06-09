天美健康養生會所 古法疏通經絡 體驗價88元

6個調理房間之一。

【洛杉磯訊】現代人時常會身體疼痛、麻脹、無力等，很多也都是來自於生活習慣、熬夜、運動傷害等，這可能意味著你的經絡已經堵塞了。為什麼要疏通經絡？「天美健康養生會所」表示，人之所以成為一個有機的整體，是由於經脈縱橫交錯，內聯五臟六腑，外至皮膚肌肉來連絡的，因此以中醫的角度來看，身體的病痛是經絡不通引起的。

只要經絡不通，許多常見的關節炎、勞損、腰腿痛等疾病，就很容易纏身。只有經絡暢通，才能使氣血正常運行，通經絡的好方法，例如：艾灸、刮痧、拔罐、火療、汗蒸、熏蒸、泥灸、按摩等。

天美健康養生會所表示，經絡養生能夠有效促進人體經絡通暢，保持身心健康的調理身體。經脈之氣運行正常對於疾病的治療與康復有重要作用，因為暢行無阻的氣血循環，才是身體真正需要的。

位於聖蓋博的「天美健康養生會所」專精古法經絡養生、艾灸調理、和古法穴位特效減肥。該會所劉店長表示，他們是一家真正秉承中國傳統手法來疏通按摩的養生會所，不僅放鬆更以調理病疼為主，他們的會所共有六個房間（見圖），安靜私密，讓客戶能得到真正的身體調理及放鬆。

他們的師傅都有執照，並且用真正的中醫手法來疏通經絡，專精各種因經絡不通引起的痛症。例如：肩頸酸痛、頭疼、腰腿痛、網球肘、五十肩、身體結節、身體瘀堵、毒素堆積、身體亞健康、頭疼頭昏、失眠多夢、脾胃不和、便秘、身體肥胖 、濕氣重、乏力，尿急、尿頻、尿不盡、水腫、宮寒怕冷、月經不調、經前胸漲痛、經期腹痛、經量過少、乳腺增生、卵巢早衰，氣色萎黃、更年期不適、潮熱、胸悶、煩躁、青春期情緒調節，痘肌及痘坑修復、術後康復、中風 後遺症、婦科炎症等。

現正提供體驗價88元，活動至6月30日止。經絡疏通手法加艾炙共一個半小時，期間根據身體狀況還提供免費刮痧拔罐。

地址529 E Valley Blvd #228A, San Gabriel（太陽城廣場二樓），可先去電預約626-493-8815。微信 TianMeiYangYan。